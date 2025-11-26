One Piece: Neues Shonen Jump-Cover enthüllt offiziell den legendären Rocks D. Xebec in einer kolorierten Version – und eine Sache überrascht uns

Rocks D. Xebec sieht doch etwas anders aus, als eigentlich gedacht! (Bild: © Eiichiro Oda, Shueisha / Toei Animation)

Der One Piece-Manga hat gerade so eben die Ereignisse auf God Valley abgedeckt und Fans müssen sich noch von den ganzen Enthüllungen des Arcs erholen, da kommt schon der nächste Schock auf sie zu: Shonen Jump zeigt auf dem neusten Cover den legendären Piraten Rocks D. Xebec in seinen offiziellen Farben!

Rocks D. Xebecs Haarfarbe ist dabei aber nicht wie erwartet schwarz.

Spoilerwarnung! In den folgenden Abschnitten befinden sich Spoiler zum Egghead-Arc und der Identität von Rocks D. Xebec.

Rocks D. Xebec hat nicht die gleiche Haarfarbe wie sein Sohn

Auf dem Deckblatt der neuesten Shonen Jump-Ausgabe Nr. 52 sind die aktuell wichtigsten Figuren der One Piece-Geschichte zu sehen: Ruffy als Protagonist, Garp und Roger in ihren jungen Jahren und dazu Rocks D. Xebec – komplett koloriert!

Hier könnt ihr das offizielle Bild der Shonen Jump sehen:

Wie Garp und Roger in jungen Jahren aussehen, ist der Community längst bekannt und sorgt daher nicht für den großen Schock. Die echte Überraschung liegt in den offiziellen Farben von Rocks D. Xebec, denn diese entsprechen nicht ganz der Vorstellung der Community.

Viele Fans hatten erwartet, dass Xebec schwarze oder zumindest dunkle Strähnen haben würde. Doch weit gefehlt: In der kolorierten Zeichnung von Shonen Jump hat Xebec weiße Haare mit blauen Strähnen – ganz anders als sein Sohn Blackbeard und völlig unerwartet.

Offizielle Farben von Rocks D. Xebec lassen eine beliebte Theorie wieder aufkochen

Dass Rocks D. Xebecs Haarfarbe einer anderen entspricht, als gedacht, hat mehrere Gründe für die Verwirrung in der Community. Da Blackbeard offiziell als Xebecs Sohn im Laufe der Rückblende im Elban-Arc enthüllt wurde, sind Fans nun verwirrt über Xebecs nicht einstimmige Haarfarbe zu seinem Sohn.

Xebecs Frau Eris schien ebenfalls keine dunklen Haare zu haben, weshalb sich Fans jetzt fragen, woher Blackbeard seine schwarzen Haare hat. Auf der anderen Seite entfacht Xebecs weiß-blaue Haarpracht eine beliebte Theorie um Buggy den Clown, wie es unter dem Beitrag von X-User Pewpiece zu sehen ist:

Die Theorie um Buggys mögliche Verbindung zu Xebec existiert schon seit Rocks D. Xebecs erstem offiziellem Auftritt in Manga-Kapitel 1154 – denn der legendäre Pirat erinnerte viele Fans sofort sowohl an Blackbeard als auch an Buggy.

Unter PewPieces Beitrag finden sich inzwischen unzählige Kommentare zu Xebecs Haarfarbe und seinem möglichen Bezug zu Buggy, wobei Fans die beiden rein anhand ihrer Haarfarbe und Gesichtszüge miteinander vergleichen.

Wie es überhaupt dazu gekommen ist und welche Theorien es zu den beiden gibt, könnt ihr hier nachlesen:

Einige Fans behaupten sogar, dass Buggy womöglich ebenfalls zum Davy-Clan gehören könnte und Xebec deshalb so ähnlich sieht. Sollte sich das bewahrheiten, würde Buggy ebenfalls ein Mitglied der D.-Familie sein.

Ob es sich dabei letzten Endes um Zufall, einen Streich von Oda oder Shonen Jump – oder doch um einen versteckten Hinweis auf eine echte Verbindung zwischen den beiden handelt, wird sich vermutlich erst in den nächsten Kapiteln zeigen.

Wie ist eure Meinung zu Rocks D. Xebecs offiziellen Farben und wie sind eure Theorien zu den Ähnlichkeiten zwischen Buggy und Xebec?