Nintendo Switch Online bekommt überraschend 4 echte NES- und Game Boy-Klassiker dazu

Die Vorzüge der Nintendo Switch Online-Apps könnt ihr größtenteils sowohl auf Switch als auch Switch 2 nutzen.

Mit dem Switch Online-Abo könnt ihr nicht nur online spielen und Cloud Saves anlegen, sondern auch auf eine immer umfangreichere Bibliothek alter Nintendo-Klassiker zugreifen. Spielt ihr auf der Switch 2, umfasst das Titel vom Game Boy, dem NES, SNES, N64 und Gamecube sowie Game Boy Advance. Jetzt sind vier neue Spiele zur Bibliothek dazugekommen.

Nintendo Switch Online bekommt vier neue Klassiker aus der NES- und Game Boy-Ära dazu

Es handelt sich dabei um Battle Toads, Kid Icarus: Of Myths and Monsters, Bionic Commando und Ninja Gaiden 2: The Sword of Chaos. Allesamt actionlastige Sidescroller, bei denen ihr gehöriges Geschick am Gamepad mitbringen müsst. Insbesondere Battle Toads gilt als beinharter wie gnadenloser Klassiker von Rare.

2:16 Trailer zeigt 4 neue Bonus-Titel für das Nintendo Switch Online-Abo - das sind sie

Hier nochmal als übersichtliche Liste:

Battle Toads

Kid Icarus: Of Myths and Monsters

Bionic Commando

Ninja Gaiden 2: The Sword of Chaos

Während einige der größten Game Boy- und NES-Hits immer noch im Abo fehlen, sind die heute veröffentlichten Titel natürlich auch nicht von schlechten Eltern. Battle Toads könnte die Sousborne- und Elden Ring-Fangemeinde ansprechen, während Kid Icarus vielleicht besonders Fans der griechischen Mythologie fasziniert, die gerade mit Hades 2 durch sind.

Auch dass jetzt Ninja Gaiden 2 vom SNES ins Switch Online-Abo kommt, passt zeitlich natürlich ganz hervorragend. Gerade eben erst wurde das neue Ninja Gaiden 4 für PC, PS5 und die Xbox Series S/X veröffentlicht und liefert laut unserem Tester Jonas das "beste Kampfsystem seit Jahren". Wer davon nicht genug bekommt, kann sich jetzt an diesem alten Klassiker versuchen.

Bei Bionic Commando handelt es sich nicht um eine der Neuauflagen aus der Xbox 360- und PS3-Ära, sondern um das Original vom Game Boy. Auch hier werdet ihr euch gehörig die Zähne ausbeißen, wenn ihr keine hohe Frusttoleranz mitbringt, aber vielleicht sucht ihr ja gerade nach einer neuen Herausforderung, nachdem ihr kürzlich Hollow Knight: Silksong gespielt habt.

Vor Kurzem sind erst die GBA-Spiele Klonoa: Empire of Dreams und Mr. Driller 2 für die Nintendo Switch Online-Plattform erschienen, wenn ihr auch noch das Erweiterungspaket habt. Ansonsten wurden auch noch die SNES-Klassiker Mario & Wario, Bubsy in: Claws Encounters of the Furred Kind und Fatal Fury Special hinzugefügt.

Bei Nintendo Switch Online handelt es sich um einen kostenpflichtigen Abo-Service, der euch ab monatlich 3,99 Euro bis zu 70 Euro für das Jahres-Familien-Abo mit Erweiterungspaket Zugriff auf Cloud Saves, Spiele-Klassiker und sämtliche anderen Online-Funktionen von Switch und Switch 2 gewährt.

