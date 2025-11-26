Läuft gerade Shadowdrop: Cozy Koop-Spiel im All ist für Xbox Game Pass erschienen
Shadowdrop: Cozy Koop-Spiel im All ist für Xbox Game Pass erschienen

0 Aufrufe

Shadowdrop: Cozy Koop-Spiel im All ist für Xbox Game Pass erschienen

Cassie Mammone
26.11.2025 | 11:52 Uhr

Young Suns ist ohne vorherige Ankündigung beim Xbox Game Pass aufgetaucht. Das Spiel befindet sich aktuell noch im Early Access, jedoch könnt ihr bereits jetzt mit bis zu drei weiteren Spieler*innen gemütlich ein Raumschiff beim Planeten Jupiter einrichten.

Spätere Updates sollen vor allem mehr Quests hinzufügen, bei denen ihr die Aufträge anderer Jupiter-Bewohner*innen annehmt.

Ein offizielles Releasedatum hat die Vollversion von Young Suns nicht. Aktuell gibt es das Spiel kostenlos, wenn ihr ein Abo beim Xbox Game Pass habt. Darüber hinaus hat es eine Steam-Seite, doch dort könnt ihr es noch nicht herunterladen beziehungsweise zocken.
zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Empfohlen
alle anzeigen
Survivalhorrorspiel ist als Shadow Drop auf PC, PS5, Xbox und im Game Pass erschienen - und auf dem Soundtrack ist ein Silent Hill-Veteran vertreten Video starten   1     1   2:12

vor 5 Tagen

Survivalhorrorspiel ist als Shadow Drop auf PC, PS5, Xbox und im Game Pass erschienen - und auf dem Soundtrack ist ein Silent Hill-Veteran vertreten
Assassins Creed Shadows lässt euch ab morgen mit einer neuen Kollaboration wie im Manga auf Titanenjagd gehen Video starten   2     0:43

vor einem Tag

Assassin's Creed Shadows lässt euch ab morgen mit einer neuen Kollaboration wie im Manga auf Titanenjagd gehen
CoD Black Ops 7: So eine vollgestopfte Season 1 gab es selten - Dezember-Update bringt viele neue Inhalte Video starten   1     1:41

vor 23 Stunden

CoD Black Ops 7: So eine vollgestopfte Season 1 gab es selten - Dezember-Update bringt viele neue Inhalte
Der erste Trailer zu Vampire Crawlers, dem Survivors-Nachfolger Video starten   1:02

vor 5 Tagen

Der erste Trailer zu Vampire Crawlers, dem Survivors-Nachfolger
Spiele-Trailer

Spiele-Trailer
19.374 Videos

Zum Kanal
Beliebt
alle anzeigen
Survivalhorrorspiel ist als Shadow Drop auf PC, PS5, Xbox und im Game Pass erschienen - und auf dem Soundtrack ist ein Silent Hill-Veteran vertreten Video starten   1     1   2:12

vor 5 Tagen

Survivalhorrorspiel ist als Shadow Drop auf PC, PS5, Xbox und im Game Pass erschienen - und auf dem Soundtrack ist ein Silent Hill-Veteran vertreten
Assassins Creed Shadows lässt euch ab morgen mit einer neuen Kollaboration wie im Manga auf Titanenjagd gehen Video starten   1     0:43

vor einem Tag

Assassin's Creed Shadows lässt euch ab morgen mit einer neuen Kollaboration wie im Manga auf Titanenjagd gehen
Wird die nächste Steam Machine wieder zum Desaster für Valve? Video starten   9     1   1:00:20

vor 2 Tagen

Wird die nächste Steam Machine wieder zum Desaster für Valve?
Trailer zeigt 4 neue Bonus-Titel für das Nintendo Switch Online-Abo - das sind sie Video starten   2:16

vor einer Stunde

Trailer zeigt 4 neue Bonus-Titel für das Nintendo Switch Online-Abo - das sind sie
Assassins Creed Mirage - Fazit-Video zum kostenlosen Open-World-DLC Valley of Memory Video starten   1   8:02

vor 2 Tagen

Assassins Creed Mirage - Fazit-Video zum kostenlosen Open-World-DLC Valley of Memory
CoD Black Ops 7: So eine vollgestopfte Season 1 gab es selten - Dezember-Update bringt viele neue Inhalte Video starten   1     1:41

vor 23 Stunden

CoD Black Ops 7: So eine vollgestopfte Season 1 gab es selten - Dezember-Update bringt viele neue Inhalte
mehr anzeigen
Aktuell
alle anzeigen
Shadowdrop: Cozy Koop-Spiel im All ist für Xbox Game Pass erschienen Video starten   1:08

vor 17 Minuten

Shadowdrop: Cozy Koop-Spiel im All ist für Xbox Game Pass erschienen
Trailer zeigt 4 neue Bonus-Titel für das Nintendo Switch Online-Abo - das sind sie Video starten   2:16

vor einer Stunde

Trailer zeigt 4 neue Bonus-Titel für das Nintendo Switch Online-Abo - das sind sie
CoD Black Ops 7: So eine vollgestopfte Season 1 gab es selten - Dezember-Update bringt viele neue Inhalte Video starten   1     1:41

vor 23 Stunden

CoD Black Ops 7: So eine vollgestopfte Season 1 gab es selten - Dezember-Update bringt viele neue Inhalte
Assassins Creed Shadows lässt euch ab morgen mit einer neuen Kollaboration wie im Manga auf Titanenjagd gehen Video starten   2     0:43

vor einem Tag

Assassin's Creed Shadows lässt euch ab morgen mit einer neuen Kollaboration wie im Manga auf Titanenjagd gehen
Assassins Creed Mirage - Fazit-Video zum kostenlosen Open-World-DLC Valley of Memory Video starten   1   8:02

vor 2 Tagen

Assassins Creed Mirage - Fazit-Video zum kostenlosen Open-World-DLC Valley of Memory
Wird die nächste Steam Machine wieder zum Desaster für Valve? Video starten   9     1   1:00:20

vor 2 Tagen

Wird die nächste Steam Machine wieder zum Desaster für Valve?
Ein Jahr vor Release: Die GTA 6-Analyse – Das erwarten wir vom Hype-Titel Video starten   1     1   1:51:10

vor 3 Tagen

Ein Jahr vor Release: Die GTA 6-Analyse – Das erwarten wir vom Hype-Titel
Dave The Diver: Der Indie-Hit ist jetzt auch für Xbox erschienen und macht mit fiesen Monstern heiß auf den DLC im Frühjahr Video starten   1:02

vor 4 Tagen

Dave The Diver: Der Indie-Hit ist jetzt auch für Xbox erschienen und macht mit fiesen Monstern heiß auf den DLC im Frühjahr
Genshin Impact-Macher zeigt 31 Minuten Gameplay aus dem neuen Open World-Spiel Varsapura Video starten   31:06

vor 4 Tagen

Genshin Impact-Macher zeigt 31 Minuten Gameplay aus dem neuen Open World-Spiel Varsapura
Monster Hunter Outlanders: Erster Gameplay-Trailer zum neuen Mobile-Spiel von Capcom Video starten   3:23

vor 4 Tagen

Monster Hunter Outlanders: Erster Gameplay-Trailer zum neuen Mobile-Spiel von Capcom
Die Magie der Open World: Wie GTA Gaming-Geschichte schrieb Video starten   1:10:22

vor 4 Tagen

Die Magie der Open World: Wie GTA Gaming-Geschichte schrieb
Frieren Staffel 2: Neuer Trailer zeigt, wie die Reise ab dem 16. Januar 2026 weitergeht Video starten   1:37

vor 5 Tagen

Frieren Staffel 2: Neuer Trailer zeigt, wie die Reise ab dem 16. Januar 2026 weitergeht
mehr anzeigen