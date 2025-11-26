0 Aufrufe
Shadowdrop: Cozy Koop-Spiel im All ist für Xbox Game Pass erschienen
Young Suns ist ohne vorherige Ankündigung beim Xbox Game Pass aufgetaucht. Das Spiel befindet sich aktuell noch im Early Access, jedoch könnt ihr bereits jetzt mit bis zu drei weiteren Spieler*innen gemütlich ein Raumschiff beim Planeten Jupiter einrichten.
Spätere Updates sollen vor allem mehr Quests hinzufügen, bei denen ihr die Aufträge anderer Jupiter-Bewohner*innen annehmt.
Ein offizielles Releasedatum hat die Vollversion von Young Suns nicht. Aktuell gibt es das Spiel kostenlos, wenn ihr ein Abo beim Xbox Game Pass habt. Darüber hinaus hat es eine Steam-Seite, doch dort könnt ihr es noch nicht herunterladen beziehungsweise zocken.
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Dein Kommentar wurde nicht gespeichert. Dies kann folgende Ursachen haben:
1. Der Kommentar ist länger als 4000 Zeichen.
2. Du hast versucht, einen Kommentar innerhalb der 10-Sekunden-Schreibsperre zu senden.
3. Dein Kommentar wurde als Spam identifiziert. Bitte beachte unsere Richtlinien zum Erstellen von Kommentaren.
4. Du verfügst nicht über die nötigen Schreibrechte bzw. wurdest gebannt.
Bei Fragen oder Problemen nutze bitte das Kontakt-Formular.
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Nur angemeldete Plus-Mitglieder können Plus-Inhalte kommentieren und bewerten.