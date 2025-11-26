Shadowdrop: Cozy Koop-Spiel im All ist für Xbox Game Pass erschienen

Young Suns ist ohne vorherige Ankündigung beim Xbox Game Pass aufgetaucht. Das Spiel befindet sich aktuell noch im Early Access, jedoch könnt ihr bereits jetzt mit bis zu drei weiteren Spieler*innen gemütlich ein Raumschiff beim Planeten Jupiter einrichten.

Spätere Updates sollen vor allem mehr Quests hinzufügen, bei denen ihr die Aufträge anderer Jupiter-Bewohner*innen annehmt.

Ein offizielles Releasedatum hat die Vollversion von Young Suns nicht. Aktuell gibt es das Spiel kostenlos, wenn ihr ein Abo beim Xbox Game Pass habt. Darüber hinaus hat es eine Steam-Seite, doch dort könnt ihr es noch nicht herunterladen beziehungsweise zocken.