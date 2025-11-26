Solo Leveling: Arise Overdrive ist draußen und ihr könnt die gesamte Story von Jin-Woo spielen

Mit Arise Overdrive sollen Solo Leveling-Fans auch auf PC und Xbox voll in die Abenteuer des Schattenmonarchen eintauchen können. (© Netmarble)

Es hat ein wenig seit der ersten Ankündigung gedauert, doch nun startet Solo Leveling: Arise Overdrive offiziell auf PC (via Steam) und Microsoft Xbox durch. Seit dem 24. November 2025 könnt ihr in das Abenteuer von Jin-Woo eintauchen.

Das Entwicklerteam von Netmarble Neo positioniert das Abenteuer als eigenständiges Premium-Projekt, das sich deutlich vom mobilen Vorgänger (Solo Leveling: Arise) unterscheiden und als vollwertige Neuinterpretation für die beiden Microsoft-Plattformen durchgehen soll.

Arise Overdrive enthält neue Zusatzmissionen

Grundsätzlich begleitet ihr in Solo Leveling: Arise Overdrive den Protagonisten Song Jin-Woo auf seinem Weg vom schwächsten E-Rang-Jäger zum Schattenmonarchen - so, wie ihr es eben auch aus dem Anime kennt. Aufseiten der Modi habt ihr zwei Auswahlmöglichkeiten:

In der Einzelspieler-Kampagne könnt ihr so die besten Momente aus Anime und Webtoon selbst spielen, erhaltet jedoch auch exklusive Missionen und Nebenquests zum Durchspielen, mit denen auch Solo Leveling-Veteranen frische Inhalte zu sehen bekommen.

Der Vier-Spieler-Koop-Modus erlaubt hingegen klassische Raid-Boss-Kämpfe; Teams setzen sich hierbei frei aus Sung Jinwoo und rekrutierten Jägern zusammen.

Gacha-freies Gameplay mit kosmetischen DLCs

Ein zentrales Versprechen des Spiels: Kein Gacha, keine Loot-Boxen, keine versteckten Transaktionen. Alle Inhalte in Form von neuen Jägern, Waffen sowie das grundlegende Fortschrittssystem wird ausschließlich durch euer Gameplay freigeschaltet.

Allerdings könnt ihr neben dem Einstiegspreis von 40 Euro trotzdem weiteres Geld ausgeben, denn Jin-Woos Aussehen ist personalisierbar. So könnt ihr etwa die Haarfarbe, Accessoires oder gleich das komplette Outfit anpassen. Eines davon sorgte vor dem Release von Arise Overdrive bereits für Vorfreude:

Die etwas teurere Deluxe Edition (45 Euro) bietet unter anderem ein solches Outfit, zwei alternative Frisuren und den Begleiter "Yaruru", der ein wenig Quality-of-Life in die Dungeons bringt. Der "Raubtier-Tank" hilft euch, indem er von Gegner fallengelassene Items und Ressourcen aufsammelt.

Bei der Vertonung beschränkt sich Netmarble auf Koreanisch, Japanisch und Englisch, während ihr bei den Untertiteln unter anderem auch die deutsche Sprache wählen könnt.