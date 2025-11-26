Solo Leveling: Arise Overdrive ist draußen und ihr könnt die gesamte Story von Jin-Woo spielen

Solo Leveling: Arise Overdrive ist ab sofort auf PC und Xbox spielbar. Das Action-RPG lässt euch unter anderem die komplette Geschichte von Jin-Woo nachspielen.

Jusuf Hatic
26.11.2025 | 05:27 Uhr

Mit Arise Overdrive sollen Solo Leveling-Fans auch auf PC und Xbox voll in die Abenteuer des Schattenmonarchen eintauchen können. (© Netmarble) Mit Arise Overdrive sollen Solo Leveling-Fans auch auf PC und Xbox voll in die Abenteuer des Schattenmonarchen eintauchen können. (© Netmarble)

Es hat ein wenig seit der ersten Ankündigung gedauert, doch nun startet Solo Leveling: Arise Overdrive offiziell auf PC (via Steam) und Microsoft Xbox durch. Seit dem 24. November 2025 könnt ihr in das Abenteuer von Jin-Woo eintauchen.

Das Entwicklerteam von Netmarble Neo positioniert das Abenteuer als eigenständiges Premium-Projekt, das sich deutlich vom mobilen Vorgänger (Solo Leveling: Arise) unterscheiden und als vollwertige Neuinterpretation für die beiden Microsoft-Plattformen durchgehen soll.

Video starten 1:16 Solo Leveling: Karma zeigt erstes Gameplay zum Spiel und Jinwoo mit seiner mächtigen Schattenarmee

Arise Overdrive enthält neue Zusatzmissionen

Grundsätzlich begleitet ihr in Solo Leveling: Arise Overdrive den Protagonisten Song Jin-Woo auf seinem Weg vom schwächsten E-Rang-Jäger zum Schattenmonarchen - so, wie ihr es eben auch aus dem Anime kennt. Aufseiten der Modi habt ihr zwei Auswahlmöglichkeiten:

  • In der Einzelspieler-Kampagne könnt ihr so die besten Momente aus Anime und Webtoon selbst spielen, erhaltet jedoch auch exklusive Missionen und Nebenquests zum Durchspielen, mit denen auch Solo Leveling-Veteranen frische Inhalte zu sehen bekommen.
  • Der Vier-Spieler-Koop-Modus erlaubt hingegen klassische Raid-Boss-Kämpfe; Teams setzen sich hierbei frei aus Sung Jinwoo und rekrutierten Jägern zusammen.
Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.
Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden.

Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Gacha-freies Gameplay mit kosmetischen DLCs

Ein zentrales Versprechen des Spiels: Kein Gacha, keine Loot-Boxen, keine versteckten Transaktionen. Alle Inhalte in Form von neuen Jägern, Waffen sowie das grundlegende Fortschrittssystem wird ausschließlich durch euer Gameplay freigeschaltet.

Allerdings könnt ihr neben dem Einstiegspreis von 40 Euro trotzdem weiteres Geld ausgeben, denn Jin-Woos Aussehen ist personalisierbar. So könnt ihr etwa die Haarfarbe, Accessoires oder gleich das komplette Outfit anpassen. Eines davon sorgte vor dem Release von Arise Overdrive bereits für Vorfreude:

Mehr zum Thema
Neues Solo Leveling-Spiel zeigt Jin-Woo in einem stylischen Outfit, das er im Anime bisher nie getragen hat
von Jusuf Hatic
Neues Solo Leveling-Spiel zeigt Jin-Woo in einem stylischen Outfit, das er im Anime bisher nie getragen hat

Die etwas teurere Deluxe Edition (45 Euro) bietet unter anderem ein solches Outfit, zwei alternative Frisuren und den Begleiter "Yaruru", der ein wenig Quality-of-Life in die Dungeons bringt. Der "Raubtier-Tank" hilft euch, indem er von Gegner fallengelassene Items und Ressourcen aufsammelt.

Bei der Vertonung beschränkt sich Netmarble auf Koreanisch, Japanisch und Englisch, während ihr bei den Untertiteln unter anderem auch die deutsche Sprache wählen könnt.

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Solo Leveling Arise

Solo Leveling Arise

Genre: Rollenspiel

Release: 08.05.2024 (PC, iOS, Android)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor 40 Minuten

Solo Leveling: Arise Overdrive ist draußen und ihr könnt die gesamte Story von Jin-Woo spielen

vor 3 Wochen

Solo Leveling Arise: Alle aktuellen Codes einlösen im November 2025

11.06.2024

Solo Leveling Arise Tier List: Das sind die besten Charaktere
Aktuelle News
alle anzeigen
One Piece: Neues Shonen Jump-Cover enthüllt offiziell den legendären Rocks D. Xebec in einer kolorierten Version – und eine Sache überrascht uns

vor 10 Minuten

One Piece: Neues Shonen Jump-Cover enthüllt offiziell den legendären Rocks D. Xebec in einer kolorierten Version – und eine Sache überrascht uns
Solo Leveling: Arise Overdrive ist draußen und ihr könnt die gesamte Story von Jin-Woo spielen

vor 38 Minuten

Solo Leveling: Arise Overdrive ist draußen und ihr könnt die gesamte Story von Jin-Woo spielen
200.000 Klötzchen, 200 kg, fast 5 Meter hoch: Zwei LEGO-Fans bauen gigantisches Twin Towers-Modell   1  

vor 11 Stunden

200.000 Klötzchen, 200 kg, fast 5 Meter hoch: Zwei LEGO-Fans bauen gigantisches Twin Towers-Modell
Stardew Valley-Fan zockt bis Herbst, schaut sich Guides an und ist dann so frustriert, dass er noch mal neu anfangen will - Community gibt ihm den besten Tipp überhaupt   1     2

vor 12 Stunden

Stardew Valley-Fan zockt bis Herbst, schaut sich Guides an und ist dann so frustriert, dass er noch mal neu anfangen will - Community gibt ihm den besten Tipp überhaupt
mehr anzeigen