Die PS Plus Essential-Spiele im Dezember 2025 werden heute enthüllt – Uhrzeit und alles Wichtige im Live-Ticker

Heute werden die neuen PS Plus Essential-Spiele enthüllt.

In wenigen Stunden wird Sony die PS Plus Essential-Spiele für Dezember 2025 ankündigen. Welche das sind, erfahren wir wohl wie gewohnt am Abend. Sollten uns vorab Infos erreichen, findet ihr die wie gewohnt im Live-Ticker zur Enthüllung.

Live-Ticker zur Enthüllung der neuen PS Plus-Spiele

06:38 Uhr Guten Morgen ihr Lieben! Hier im Ticker erfahrt ihr, welche Spiele im Dezember frisch in PS Plus Essential landen. Sollten uns noch vor der offiziellen Enthüllung Leaks erreichen, geben wir euch natürlich Bescheid. Das große PS Plus-Highlight im November ist übrigens Stray:

PS Plus Essential im Dezember 2025: Datum und Uhrzeit der Ankündigung

Termin der Ankündigung: Mittwoch, der 26. November 2025

Uhrzeit der Ankündigung: voraussichtlich um 17:30 Uhr

Die neuen PS Plus Essential-Spiele werden für gewöhnlich am letzten Mittwoch des jeweiligen Monats enthüllt, ehe sie dann am darauffolgenden Dienstag erscheinen. Da in den USA mittlerweile die Umstellung auf die Winterzeit erfolgt ist, sollte die offizielle Ankündigung seitens Sony um 17:30 Uhr deutscher Zeit stattfinden.

Nicht vergessen! Sichert euch rechtzeitig die November-Spiele

An der Stelle eine kleine Erinnerung an das November-Lineup von PS Plus Essential. Bis zum 02. Dezember könnt ihr euch aktuell noch folgende Spiele schnappen:

Stray

EA Sports WRC 24

Totally Accurate Battle Simulator

12:05 EA Sports WRC - Test-Video zum Rallye-Rennspiel von Codemasters

Alles Wichtige zum PS Plus-Abo: Essential, Extra, Premium

Ihr habt noch kein PS Plus-Abo? Alle Infos zum kostenpflichtigen Service von Sony und den monatlichen Bonus-Spielen findet ihr in unserem Info-Hub zu PS Plus.

In der oben verlinkten GamePro-Übersicht nennen wir euch alle Preise, Vorteile, Nachteile und beantworten euch die wichtigsten Fragen zu den drei verschiedenen Abostufen (PlayStation Plus Essential, PlayStation Plus Extra und PlayStation Plus Premium).

