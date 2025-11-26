Die PS Plus Essential-Spiele im Dezember 2025 werden heute enthüllt – Uhrzeit und alles Wichtige im Live-Ticker

In wenigen Stunden wird Sony die PS Plus Essential-Spiele für Dezember 2025 ankündigen. Welche das sind, erfahren wir wohl wie gewohnt am Abend. Sollten uns vorab Infos erreichen, findet ihr die wie gewohnt im Live-Ticker zur Enthüllung.
Live-Ticker zur Enthüllung der neuen PS Plus-Spiele
Mittwoch, 25.11.2025
06:38 Uhr
Guten Morgen ihr Lieben! Hier im Ticker erfahrt ihr, welche Spiele im Dezember frisch in PS Plus Essential landen. Sollten uns noch vor der offiziellen Enthüllung Leaks erreichen, geben wir euch natürlich Bescheid.
Das große PS Plus-Highlight im November ist übrigens Stray:
PS Plus Essential im Dezember 2025: Datum und Uhrzeit der Ankündigung
- Termin der Ankündigung: Mittwoch, der 26. November 2025
- Uhrzeit der Ankündigung: voraussichtlich um 17:30 Uhr
Die neuen PS Plus Essential-Spiele werden für gewöhnlich am letzten Mittwoch des jeweiligen Monats enthüllt, ehe sie dann am darauffolgenden Dienstag erscheinen. Da in den USA mittlerweile die Umstellung auf die Winterzeit erfolgt ist, sollte die offizielle Ankündigung seitens Sony um 17:30 Uhr deutscher Zeit stattfinden.
Nicht vergessen! Sichert euch rechtzeitig die November-Spiele
An der Stelle eine kleine Erinnerung an das November-Lineup von PS Plus Essential. Bis zum 02. Dezember könnt ihr euch aktuell noch folgende Spiele schnappen:
- Stray
- EA Sports WRC 24
- Totally Accurate Battle Simulator
Alles Wichtige zum PS Plus-Abo: Essential, Extra, Premium
Ihr habt noch kein PS Plus-Abo? Alle Infos zum kostenpflichtigen Service von Sony und den monatlichen Bonus-Spielen findet ihr in unserem Info-Hub zu PS Plus.
In der oben verlinkten GamePro-Übersicht nennen wir euch alle Preise, Vorteile, Nachteile und beantworten euch die wichtigsten Fragen zu den drei verschiedenen Abostufen (PlayStation Plus Essential, PlayStation Plus Extra und PlayStation Plus Premium).
Habt ihr einen Wunschkandidaten für die Essential-Spiele im Dezember? Falls ja, verratet ihn gerne im Kommentarbereich.
