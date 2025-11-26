Die PS Plus Essential-Spiele im Dezember 2025 werden heute enthüllt – Uhrzeit und alles Wichtige im Live-Ticker

Sony enthüllt heute die neuen Spiele für PS Plus Essential und wir halten euch im Ticker über alles Wichtige auf dem Laufenden.

Dennis Müller
26.11.2025 | 06:38 Uhr

Heute werden die neuen PS Plus Essential-Spiele enthüllt.

In wenigen Stunden wird Sony die PS Plus Essential-Spiele für Dezember 2025 ankündigen. Welche das sind, erfahren wir wohl wie gewohnt am Abend. Sollten uns vorab Infos erreichen, findet ihr die wie gewohnt im Live-Ticker zur Enthüllung.

Live-Ticker zur Enthüllung der neuen PS Plus-Spiele

Mittwoch, 25.11.2025

06:38 Uhr

Guten Morgen ihr Lieben! Hier im Ticker erfahrt ihr, welche Spiele im Dezember frisch in PS Plus Essential landen. Sollten uns noch vor der offiziellen Enthüllung Leaks erreichen, geben wir euch natürlich Bescheid.

Das große PS Plus-Highlight im November ist übrigens Stray:

Video starten 11:14 Stray ist wirklich eines der schönsten Spiele des Jahres - und auch noch richtig gut

PS Plus Essential im Dezember 2025: Datum und Uhrzeit der Ankündigung

  • Termin der Ankündigung: Mittwoch, der 26. November 2025
  • Uhrzeit der Ankündigung: voraussichtlich um 17:30 Uhr

Die neuen PS Plus Essential-Spiele werden für gewöhnlich am letzten Mittwoch des jeweiligen Monats enthüllt, ehe sie dann am darauffolgenden Dienstag erscheinen. Da in den USA mittlerweile die Umstellung auf die Winterzeit erfolgt ist, sollte die offizielle Ankündigung seitens Sony um 17:30 Uhr deutscher Zeit stattfinden.

Nicht vergessen! Sichert euch rechtzeitig die November-Spiele

An der Stelle eine kleine Erinnerung an das November-Lineup von PS Plus Essential. Bis zum 02. Dezember könnt ihr euch aktuell noch folgende Spiele schnappen:

  • Stray
  • EA Sports WRC 24
  • Totally Accurate Battle Simulator

Video starten 12:05 EA Sports WRC - Test-Video zum Rallye-Rennspiel von Codemasters

Alles Wichtige zum PS Plus-Abo: Essential, Extra, Premium

Ihr habt noch kein PS Plus-Abo? Alle Infos zum kostenpflichtigen Service von Sony und den monatlichen Bonus-Spielen findet ihr in unserem Info-Hub zu PS Plus.

In der oben verlinkten GamePro-Übersicht nennen wir euch alle Preise, Vorteile, Nachteile und beantworten euch die wichtigsten Fragen zu den drei verschiedenen Abostufen (PlayStation Plus Essential, PlayStation Plus Extra und PlayStation Plus Premium).

Habt ihr einen Wunschkandidaten für die Essential-Spiele im Dezember? Falls ja, verratet ihn gerne im Kommentarbereich.

