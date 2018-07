Update: Inzwischen wird das Datum auch im PS Store gelistet. Der Release-Termin gilt also auch für PS4.

Originalmeldung: Bislang ist die Remastered-Collection mit Neuauflagen von Shenmue 1 und Shenmue 2 nur für den PC erhältlich. Seit April wissen wir aber, dass Shenmue 1 & 2 auch für PS4 und Xbox One erscheinen.

Wie Larry "Major Nelson" Hryb auf seinem Blog bekannt gab, ist die Vorbestellung der Collection ab sofort möglich. Der Preis liegt bei 35 Euro. Im Beschreibungstext sowie auf der Produktseite im Xbox Store wird aber auch bereits das Veröffentlichungsdatum genannt.

Demnach erscheint Shenmue 1 & 2 am 21. August 2018. Das Spiel soll am 20. August um 21 Uhr im amerikanischen Xbox Store freigeschaltet werden, also 6 Uhr morgens am Folgetag bei uns. Das Datum gilt natürlich für die Xbox One-Version, wir gehen aber davon aus, dass die Collection am gleichen Tag für PS4 erscheint.

Bei der Sammlung dürft ihr euch auf zahlreiche moderne Features wie eine skalierbare Bildschirmauflösung, wahlweise ein klassisches oder modernes Kontroll-Schema, ein verbessertes User Interface und sowohl die japanische, als auch die englische Synchronisation freuen.