Shenmue 1 & 2 - Collection kommt dieses Jahr für PS4 & Xbox One

Ihr wollt Shenmue 3 spielen, aber habt die Vorgänger auf der Konsole verpasst? Dann bekommt ihr jetzt auf dem PC die Gelegenheit, sie nachzuholen. Wie auf dem Sega-Fes-Event in Japan angekündigt wurde, erscheinen Shenmue 1 und Shenmue 2 noch 2018 in einer Remastered-Collection für PS4, Xbox One und PC.

In die neue Version sind zahlreiche moderne Features wie eine skalierbare Bildschirmauflösung, wahlweise ein klassisches oder modernes Kontroll-Schema, ein verbessertes User Interface und sowohl die japanische, als auch die englische Synchronisation integriert. Enorm aufgehübscht wird die Grafik von damals aber nicht.

Shenmue 1 & 2 Collection - Screenshots ansehen

Die perfekte Vorbereitung auf Shenmue 3

Einen ersten Eindruck kann man sich über die Screenshots und den Trailer im Artikel verschaffen. Ein Preis und genaues Release-Datum sind noch nicht bekannt, die Shenmue Collection wird aber wohl digital und im Retail-Handel verfügbar sein.

Das erste Shenmue erschien 1999 und galt damals als eine der teuersten Produktionen überhaupt. Shenmue 2 folgte 2001. In beiden Spielen begleiten wir Ryo Hazuki, einen Martial-Arts-Kämpfer, der den Tod seines Vaters rächen will und die Wahrheit über ein geheimnisvolles Artefakt, den Dragon Mirror, herausfinden muss. Beide Teile boten eine Open World, ein tiefgehendes Kampfsystem und zahlreiche unterhaltsame Mini-Spiele.

Der Nachfolger, Shenmue 3, befindet sich nach einer erfolgreichen Kickstarter-Kampagne gerade in Entwicklung und soll ebenfalls im Laufe des Jahres erscheinen. Zuletzt gab es im Februar neue Screenshots zu sehen. Obwohl Teil 3 noch nicht mal veröffentlicht wurde, ist übrigens sogar schon von einem möglichen vierten Teil die Rede.

