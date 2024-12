Shooter-Geheimtipp im Angebot: Dieses PS5-Spiel liefert knallharte Action in einer dystopischen Welt

Manchmal wirkt die Spielwelt dieses PS5-Shooters fast idyllisch, aber in den Straßen regiert die Gewalt. Dem setzt ihr mit noch mehr Gewalt ein Ende.

Habt ihr mal wieder Lust auf einen altmodischen Shooter mit knallharter, fast pausenloser Action, der aber trotzdem moderne, aktuelle Grafik und keinen Retro-Pixelstil bietet? Dann könnt ihr gerade bei MediaMarkt einen Geheimtipp für PS5 zum Top-Preis abstauben. Dort bezahlt ihr jetzt nur noch 16,99€ für das ab 18 freigegebene Actionspiel, das euch in einer dystopischen Zukunft für Recht und Ordnung sorgen lässt:

MediaMarkt ist laut Vergleichsplattformen momentan deutschlandweit am günstigsten, mit Ausnahme von Saturn kann kein Händler mithalten. Wie lange das Angebot gilt, verrät MediaMarkt übrigens nicht. Ihr müsst also damit rechnen, dass sich der Preis jederzeit ändern könnte.

PS5-Shooter mit kompromissloser Action alter Schule

1:58 RoboCop: Rogue City sieht im Gameplay-Trailer richtig schick aus

Autoplay

Es geht um RoboCop: Rogue City. Die Ende 2023 erschienene Adaption des Filmklassikers ist ein First Person Shooter alter Schule, der ganz und gar auf seine Singleplayer-Kampagne setzt und größtenteils aus temporeicher, harter Action besteht. Streng linear ist die Ballerorgie allerdings nicht: Die Level bieten häufig offene Abschnitte mit Raum für Erkundung und die zwischen Robocop 2 und 3 angesiedelte Geschichte verfügt über verschiedene Enden.

Wichtiger ist aber natürlich, dass RoboCop: Rogue City hervorragendes Shooter-Gameplay liefert. Das liegt zum einen an den zahlreichen Waffen und den Spezialfähigkeiten des Protagonisten, zum anderen an dem tollen, aber auch reichlich brutalen Treffer-Feedback. Die Freigabe ab 18 hat RoboCop: RogueCity aus gutem Grund bekommen.

RoboCop: Rogue City ist nicht immer streng linear, es gibt auch offenere Gebiete.

Wie die Filmvorlage kennt das Spiel bei der Gewaltdarstellung wenig Zurückhaltung und bietet bis hin zu abgetrennten Gliedmaßen und platzenden Köpfen so ziemlich alles, was man sich vorstellen kann. Was man davon ästhetisch hält, kann jeder selbst entscheiden. Aber es führt jedenfalls dazu, dass sich unsere Waffen so wuchtig anfühlen wie in kaum einem anderen Spiel und man sich richtig in die Rolle des übermenschlichen, gnadenlosen Gesetzeshüters einfühlen kann.

All das reicht im Grunde schon, um RoboCop: Rogue City zu einer klaren Kaufempfehlung für all jene zu machen, die mal wieder einen guten Solo-Shooter auf der PS5 spielen wollen, vor allem zum aktuellen Preis von 16,99€. Schließlich hat das Genre heutzutage nicht mehr allzu viele Spiele auf diesem Niveau zu bieten.