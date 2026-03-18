Shooterhit fast 50€ günstiger: Eines der meistverkauften PS5-Spiele 2025 gibt's jetzt im Top-Angebot!

Eines der erfolgreichsten Spiele 2025 und trotzdem schon günstig: Diesen PS5-Shooter gibt's jetzt zum Top-Preis!

Jetzt könnt ihr euch einen erst im November 2025 erschienenen PS5-Shooter zum Top-Preis sichern: Bei Amazon gibt es das große AAA-Spiel, das zu den meistverkauften Hits des letzten Jahres gehört, jetzt bereits fast 50€ günstiger, der Preis ist von 79,99€ auf 30,50€ gesunken. Amazon macht keine Angaben dazu, wie lange der Deal gilt. Hier findet ihr ihn:

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Das bietet der PS5-Shooterhit aus 2025!

1:24 Call of Duty: Black Ops 7: Launch-Trailer zum neuen Shooter

Autoplay

Es geht hier natürlich um Call of Duty: Black Ops 7, das wie üblich aus kompetitivem Multiplayer, Zombie-Modus und Kampagne besteht. Letztere schickt euch diesmal im Jahr 2035 auf Terroristenjagd und lässt euch dabei an schicke Schauplätze auf der ganzen Welt reisen, von Los Angeles über Nicaragua bis Tokio. Dabei ist einiges anders als gewohnt, so könnt ihr die Kampagne jetzt zu viert im Koop spielen und sie mündet in eine große PvE-Schlacht.

Daneben sorgen surreale Albtraum-Abschnitte für Abwechslung und optische Highlights. Das alles macht die Kampagne zur innovativsten, die wir seit Langem in einem Call of Duty erlebt haben, aber nicht zur besten. Das liegt unter anderem daran, dass man etwa die Hälfte der Zeit auf der großen, offenen Map Avalon verbringt. Hier kann die Inszenierung nicht mit den linearen Einsätzen an anderen Schauplätzen mithalten, die Open-World-Missionen wirken ein wenig wie billiges Füllmaterial.

13:06 Die Black Ops 7-Kampagne ist ... anders

Beim kompetitiven Multiplayer macht CoD: Black Ops 7 hingegen keine Experimente, sondern liefert das gewohnte Spielgefühl und ein stattliches Paket an Waffen und Maps ab. Auch der Zombie-Modus kann sich sehen lassen: Wie üblich mäht ihr im Team Horden von Untoten nieder, wobei euch diesmal auf der weitläufigen Map auch Fahrzeuge zur Verfügung stehen. In allen Modi profitiert Black Ops 7 zudem von dem hervorragenden Gunplay, für das die Reihe bekannt ist.

Black Ops 7 ist also kein Hit, wenn ihr einfach nur eine bombastische Singleplayer-Kampagne haben wollt, wenngleich sich die Mängel zum aktuellen Preis natürlich schon viel leichter ertragen lassen. Wenn ihr euch für das umfangreiche Gesamtpaket interessiert, ist der Shooter jetzt aber auf jeden Fall ein echtes Schnäppchen. Im Test haben wir übrigens 75 Punkte vergeben – sicher nicht das beste Call of Duty aller Zeiten, aber sein Geld durchaus wert.