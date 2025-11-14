Läuft gerade Die Black Ops 7-Kampagne ist ... anders
Die Black Ops 7-Kampagne ist ... anders

0 Aufrufe

Die Black Ops 7-Kampagne ist ... anders

Dimitry Halley
14.11.2025 | 06:40 Uhr

Black Ops 7 wirkt wie ein Singleplayer, der mit weniger auskommen musste als noch der Vorgänger. Recycelte Inhalte, eine hauchdünne Story, ein Fokus auf MMO-mäßigen Grind - das neue CoD ist ein krasser Bruch mit der Serientradition. Aber: Trotz aller berechtigten Kritik hatten Dimi und Tobi beim Durchspielen der Kampagne vor allem im Koop durchaus ihren Spaß. Und deshalb sezieren wir das Ganze jetzt mal, damit ihr für euch entscheiden könnt, ob euch das taugen könnte oder eben nicht.
zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Empfohlen
alle anzeigen
Call of Duty: Black Ops 7: Launch-Trailer zum neuen Shooter Video starten   1:24

vor einer Woche

Call of Duty: Black Ops 7: Launch-Trailer zum neuen Shooter
Call of Duty: Black Ops 7: Trailer zur Multiplayer-Beta des Shooters Video starten   0:30

02.10.2025

Call of Duty: Black Ops 7: Trailer zur Multiplayer-Beta des Shooters
Was geschah vor CoD Black Ops 7? Story-Recap bringt euch für den Singleplayer auf den neuesten Stand Video starten   1:54

vor 2 Tagen

Was geschah vor CoD Black Ops 7? Story-Recap bringt euch für den Singleplayer auf den neuesten Stand
Die Black Ops 7-Kampagne ist ... anders Video starten   13:06

vor 40 Minuten

Die Black Ops 7-Kampagne ist ... anders
Video-Tests

Video-Tests
993 Videos

Zum Kanal
Call of Duty: Black Ops 7

Call of Duty: Black Ops 7

Genre: Shooter

Release: 14.11.2025 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Beliebt
alle anzeigen
Digimon Story: Time Stranger: Erster DLC teast die Rückkehr einer der beliebtesten Formen von Omegamon an Video starten   0:37

vor einem Tag

Digimon Story: Time Stranger: Erster DLC teast die Rückkehr einer der beliebtesten Formen von Omegamon an
Kostenloses Action-RPG Where Winds Meet gibt euch einen Gameplay-Überblick Video starten   2:45

vor einem Tag

Kostenloses Action-RPG Where Winds Meet gibt euch einen Gameplay-Überblick
Horizon Steel Frontiers - Das Horizon MMORPG zeigt erstes Gameplay Video starten   2:53

vor 21 Stunden

Horizon Steel Frontiers - Das Horizon MMORPG zeigt erstes Gameplay
Fallout: Im neuen Trailer stecken so viele Enthüllungen, dass wir gar nicht wissen, wo wir anfangen sollen Video starten   2:38

vor 14 Stunden

Fallout: Im neuen Trailer stecken so viele Enthüllungen, dass wir gar nicht wissen, wo wir anfangen sollen
Steam-Konsole von Valve angekündigt - mit neuem Controller und der Frame-VR-Brille Video starten   1     2   6:16

vor einem Tag

Steam-Konsole von Valve angekündigt - mit neuem Controller und der Frame-VR-Brille
Gran Turismo 7: Großes Spec III-Update bringt im Dezember den Yas Marina Circuit ins Spiel und hier ist der Trailer dazu Video starten   1     1:00

vor 3 Tagen

Gran Turismo 7: Großes Spec III-Update bringt im Dezember den Yas Marina Circuit ins Spiel und hier ist der Trailer dazu
mehr anzeigen
Aktuell
alle anzeigen
Die Black Ops 7-Kampagne ist ... anders Video starten   13:06

vor 40 Minuten

Die Black Ops 7-Kampagne ist ... anders
Jujutsu Kaisen: Execution - Neuer Kinofilm gibt euch Vorgeschmack auf Staffel 3 und den Kampf zwischen Yuta und Yuji Video starten   1:05

vor 13 Stunden

Jujutsu Kaisen: Execution - Neuer Kinofilm gibt euch Vorgeschmack auf Staffel 3 und den Kampf zwischen Yuta und Yuji
Fallout: Im neuen Trailer stecken so viele Enthüllungen, dass wir gar nicht wissen, wo wir anfangen sollen Video starten   2:38

vor 14 Stunden

Fallout: Im neuen Trailer stecken so viele Enthüllungen, dass wir gar nicht wissen, wo wir anfangen sollen
Pokémon Pokopia zeigt 10 Minuten neues Gameplay aus der gemütlichen Lifesim Video starten   4     10:34

vor 15 Stunden

Pokémon Pokopia zeigt 10 Minuten neues Gameplay aus der gemütlichen Lifesim
Paralives: Was euch zum Early Access-Start erwartet - und was nicht Video starten   2:01

vor 16 Stunden

Paralives: Was euch zum Early Access-Start erwartet - und was nicht
Horizon Steel Frontiers - Das Horizon MMORPG zeigt erstes Gameplay Video starten   2:53

vor 21 Stunden

Horizon Steel Frontiers - Das Horizon MMORPG zeigt erstes Gameplay
Dragon Quest VII Reimagined enthüllt im neuen Trailer den spielbaren Helden Kiefer Video starten   1:36

vor einem Tag

Dragon Quest VII Reimagined enthüllt im neuen Trailer den spielbaren Helden Kiefer
Steam-Konsole von Valve angekündigt - mit neuem Controller und der Frame-VR-Brille Video starten   1     2   6:16

vor einem Tag

Steam-Konsole von Valve angekündigt - mit neuem Controller und der Frame-VR-Brille
Digimon Story: Time Stranger: Erster DLC teast die Rückkehr einer der beliebtesten Formen von Omegamon an Video starten   0:37

vor einem Tag

Digimon Story: Time Stranger: Erster DLC teast die Rückkehr einer der beliebtesten Formen von Omegamon an
Kostenloses Action-RPG Where Winds Meet gibt euch einen Gameplay-Überblick Video starten   2:45

vor einem Tag

Kostenloses Action-RPG Where Winds Meet gibt euch einen Gameplay-Überblick
Der erste Trailer zum The Super Mario Galaxy Film ist da! Video starten   2:25

vor einem Tag

Der erste Trailer zum The Super Mario Galaxy Film ist da!
Der erste Trailer des PokéPark Kanto in Japan Video starten   1:33

vor einem Tag

Der erste Trailer des PokéPark Kanto in Japan
mehr anzeigen