Bei diesen Spiele-Trailern bekommen wir heute noch Gänsehaut

Sind wir mal ehrlich: Wenn ein neuer Spiele-Trailer veröffentlicht wird, hoffen wir vor allem darauf, Gameplay-Szenen und ein möglichst kurz bevorstehendes Erscheinungsdatum zu Gesicht zu bekommen. Gerade bei der Ankündigung von neuen Spielen setzen Entwickler*innen aber häufig auf eine andere Karte. Mithilfe von aufwendigen Animationen wird der Ton eines Spiels gesetzt, sodass wir, auch wenn wir noch gar nicht wissen, was wir letztlich zu tun haben, direkt Feuer und Flamme sind.

Manche Trailer sind dabei aus verschiedenen Gründen so gut gelungen, dass wir auch nach Jahren und mehrmaligem Ansehen Gänsehaut und feuchte Augen bekommen. Lasst uns euch also auf eine emotionale Reise mitnehmen. Ein paar Gameplay-Szenen gibt es natürlich trotzdem. Oh, und alle gezeigten Spiele sind schon erschienen!

Star Wars: The Old Republic - 'Sacrifice'

Wir beginnen die Liste mit einem Cinematic Trailer zu BioWares Riesen-MMO Star Wars: The Old Republic. Das Video ist ein animierter Kurzfilm, der 2015 veröffentlicht wurde. Die Geschichte, die darin erzählt wird, fängt die ganze Faszination des Star Wars-Universums und der Tücken der Macht meisterhaft ein und sieht dabei auch noch atemberaubend gut aus. Eine ganze Serie in diesem Stil würde die Herzen der Fans sicher höher schlagen lassen.

Auch das Spiel selbst fängt den Geist der Vorlage sehr gut ein und lässt Spieler*innen viel Freiheit bei der Entfaltung des eigenen Charakters. An die Qualität des Trailers reicht es dabei aber doch nicht ganz heran.

Mass Effect 3 - Take Earth back

2012 war das Jahr der dritten Teile. Assassin's Creed setzte nach Jahren in Europa und Nahost seine Segel in Richtung der neuen Welt, Far Cry feierte ein fulminantes Comeback mit einem der charismatischsten Bösewichte überhaupt und Blizzard lieferte auf seinem möglichen Höhepunkt ein neues Diablo, sie alle zu knechten und mindestens zehn Jahre zu binden.

Trotz dieser hochkarätigen Konkurrenz gab es ein Spiel, auf das die Fans besonders gespannt waren. Mass Effect 3 sollte das große Finale der Sci-Fi-Trilogie um Commander Shepard werden und der Take Earth back Cinematic Trailer ließ die Vorfreude ins Unermessliche steigen. Noch heute bekommen wir beim Ansehen Gänsehaut und Lust, das Abenteuer noch einmal von Neuem zu beginnen.

Final Fantasy 14 Endwalker

Als das MMORPG Final Fantasy XIV 2010 erschien und bei Spieler*innen und Presse aufgrund von mangelnder Qualität und bescheidenem Umfang durchfiel, hätte wohl kaum jemand gedacht, dass über zehn Jahre später eine Erweiterung für das Spiel für neue Rekorde bei den Spielerzahlen und überfüllte Server sorgen würde.

Square Enix hat den Titel nach dem missglückten Start komplett auf links gedreht und über Jahre hinweg des Vertrauen der Fans Stück für Stück wiedererlangt. Speziell die packende Geschichte sticht dabei heraus. 2021 erschien mit Endwalker der krönende Abschluss der Hauptstory und passend dazu lieferten die Entwickler*innen einen Cinematic Trailer, der bis heute an Epik kaum zu übertreffen ist.

Spiritfarer Launch Trailer

Während die bisherigen Trailer vor allem mit atemberaubenden Animationen und weltumspannenden Ereignissen punkten konnten, zeigt der Launch Trailer von Spiritfarer, dass große Emotionen auch mit bescheideneren Mitteln erzeugt werden können.

Bunte Gameplay-Szenen und eine verspielte Klavier-Untermalung reichen, um uns Tränen in die Augen zu treiben. Im Spiel geht es darum, als Fährfrau Stella die Geister der Toten sicher ins Jenseits zu geleiten. Dafür bauen wir unser Boot aus und erledigen allerlei alltägliche Aufgaben wie Angeln oder den Anbau von Gemüse.

This War of Mine

Krieg ist in vielen Spielen ein zentrales Thema. Für Gewöhnlich schlüpfen wir dabei selbst in die Rolle von Soldat*innen und ziehen direkt ins Gefecht. Das Survival-Spiel This War of Mine von den 11 Bit Studios verfolgt einen anderen Ansatz und rückt jene in den Fokus, die den Wirren des Kriegs nahezu machtlos ausgeliefert sind.

Unsere Aufgabe ist es, eine Gruppe von Überlebenden in einem Kriegsgebiet zu begleiten. Dafür bauen wir unseren Unterschlupf aus und begeben uns Nachts auf riskante Streifzüge in der Hoffnung, Nahrung, Wasser und Ressourcen zu finden und sicher zurückzukehren. Mit den Konsequenzen unserer Handlungen müssen wir genauso umgehen wie unsere Gruppe und das Spiel kann dabei ziemlich trostlos werden, was der Debüt-Trailer hervorragend einfängt.

Ori and the Blind Forest

Um eine herzzerreißende Geschichte zu erzählen, braucht es keinen stundenlangen Plot oder tiefgreifende Gespräche. Es reichen zwei liebevoll gestaltete und animierte Wesen, die unverhofft aufeinander treffen und eine Beziehung aufbauen, die nicht von Dauer ist.

In nur knapp zwei Minuten legt der Trailer zum Jump 'n Run Ori and the Blind Forest den Grundstein für eine bezaubernde Reise. Der Titel konnte überraschend hohe Wertungen einsacken und bekam 2020 einen ebenfalls gelungenen Nachfolger spendiert.

The Last of Us Part 2

Dass The Last of Us nicht mit Emotionen geizt, wird spätestens im berühmten Prolog des ersten Teils klar. Die cineastische Reise vom knurrigen Joel und der neugierigen Ellie hält viele aufwühlende Momente bereit und gilt nicht umsonst als absolutes Meisterwerk.

Drei Jahre mussten Fans nach dem Release von Teil eins warten, bis Naughty Dog endlich The Last of Us Part 2 vorstellte. Das Wiedersehen mit den beiden Hauptfiguren, mit denen Spieler*innen so viel durchgemacht hatten, konnte dann sofort überzeugen. Ellie war in der Zwischenzeitlich sichtlich erwachsener geworden und es war klar, dass ihr und uns noch einige Schicksalsschläge bevorstehen würden.

Was haltet ihr von unserer Liste? Haben euch die Trailer ebenso berührt wie uns oder gibt es Videos, die euch gefehlt haben? Schreibt uns eure Vorschläge gerne in die Kommentare!