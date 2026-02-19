Überraschung! Nintendo veröffentlicht Switch 2-Upgrade zu beliebtem Open World-RPG - ihr könnt es jetzt spielen

Die Xenoblade-Reihe zeigt mit ihrer großen Welt, was grafisch auf der Switch möglich ist.

Die Xenoblade-Reihe hat es seit der Wii auf jede Nintendo-Plattform geschafft. Nur die Switch 2 hat bisher keine native Portierung eines Ablegers erhalten. Das ändert sich jetzt aber mit der Switch 2-Edition von Xenoblade Chronicles X – und das hat eine wirklich umtriebige Vergangenheit hinter sich.

Chronicles X ist das erste Xenoblade für die Switch 2

Ab sofort steht die Definitive Edition von Xenoblade Chronicles X für die Switch 2 in einer verbesserten Version zur Verfügung.

Das Upgrade kostet gerade einmal 5 Euro und liefert im Vergleich zu vielen bisherigen Switch 2-Editionen von Nintendo-Exclusives keine zusätzlichen Inhalte, sondern ausschließlich technische Verbesserungen:

die Auflösung im TV-Modus wird von 1080p auf bis zu 4K hochgeschraubt

wird von 1080p auf bis zu hochgeschraubt die Auflösung im Handheld-Modus wird von 720p auf bis zu 1080p gesteigert

wird von 720p auf bis zu 1080p gesteigert die Framerate wird auf 60 fps erhöht

Insbesondere im Handheld-Modus ist der Auflösungs-Boost eine Wohltat, da das Spiel dort von 720p auf 1080p hochskalierte wurde, was es unschärfer erscheinen ließ, als es eigentlich hätte sein müssen.

Im Trailer werden euch alle Verbesserungen gezeigt:

1:04 Xeonblade Chronicles X Definitive Edition: Upgrade für Switch 2 ist überraschend erschienen

Autoplay

Physische Version folgt später

Die Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition – Nintendo Switch 2 Edition (ja, so heißt die Version wirklich) steht vorerst ausschließlich digital für Besitzer*innen des Switch 1-Originals zur Verfügung. Am 16. April soll dann noch eine physische Variante folgen, die die Switch 1-Version und einen Download-Code zum Upgrade-Pack beinhaltet.

Das ist das Besondere an Xenoblade Chronicles X:

Ursprünglich erschien das Spinoff für die Wii U. Kurz vor dem Launch der Switch 2 wurde Chronicles X dann für die erste Switch als Remaster mit neuen Charakteren, Missionen, Gebieten und einem kleinen Grafik-Upgrade mit schärferen Texturen und verbesserten Charaktermodellen neu aufgelegt.

Im Spiel bereist ihr den riesigen Planeten Mira in flugfähigen Mech-Suits und könnt dabei jeden Winkel erkunden. Kollegin Ann-Katrin bescheinigte der Wii U-Fassung damals zudem eine großartige Story mit vielen Wendungen, einen großen Umfang und ein komplexes wie durchdachtes Kampfsystem:

Auch unter Fans ist der Titel aufgrund seiner spielerischen Qualitäten bis heute so beliebt. Obendrein gibt es sogar noch einen Multiplayer-Modus, in dem ihr gemeinsam auf Missionen gehen könnt. Mit bis zu 30 anderen Spieler*innen!

Fragt sich nun nur noch, ob und wann es auch die anderen Xenoblade-Spiele auf die Switch 2 schaffen. Sie laufen zwar über die Abwärtskompatibilität der Handheld-Konsole, aber Xenoblade Chronicles 3 ist beispielsweise auch gerade einmal dreieinhalb Jahre alt und könnte sicherlich auch von einem Upgrade oder sogar einer Definitive Edition profitieren.

Habt ihr Chronicles X noch auf der Liste? Nehmt ihr die Switch 2-Edition vielleicht sogar als Anlass, reinzuspielen?