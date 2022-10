Silent Hill: Townfall, f und Ascension: Gleich drei neue Horrorspiele offiziell enthüllt

Während der gestrigen „Silent Hill Transmission“, einem Livestream zur Zukunft der Reihe, wurden gleich mehrere neue Projekte enthüllt. Die Gerüchteküche lag also richtig damit, dass da einiges in Arbeit ist. Zunächst wurde das häufig genannte Silent Hill 2-Remake angekündigt, dann gleich drei neue Titel, die sich noch relativ geheimnisvoll gaben. Wir verraten euch, was wir über Townfall, f und Ascension wissen.

Townfall, f und Ascension - Das sind die neuen Horrorspiele

Silent Hill: Townfall

Silent Hill Townfall ist ein neues und noch ziemlich mysteriöses Spiel, das bei No Code und Annapurna Interactive in Arbeit ist. No Code hat in der Vergangenheit beispielsweise mit Stories Untold von sich reden gemacht. Da es sich bei diesem Titel um eine Neuinterpretation des Text-Adventure-Genres handelt, kann es gut sein, dass sich das neue Projekt in eine ähnlich experimentelle Richtung bewegt und Townfall kein klassisches Silent Hill-Spiel wird.

Der Teaser-Trailer konzentriert sich vor allem auf eine düstere und geheimnisvolle Atmosphäre und lässt noch keine genauen Rückschlüsse zu. Bisher sind auch noch keine Plattformen oder ein Release-Zeitfenster bekannt.

Silent Hill f

Silent Hill f – ja, das Spiel wurde wirklich mit diesem Namen angekündigt – gibt uns ebenfalls noch Rätsel auf. Was wir bereits wissen, ist, dass der Titel uns ins Japan der 1960er-Jahre entführt. Der surreale Teaser-Trailer nimmt uns mit in eine ländliche Region, die von einer merkwürdigen aggresiven Pflanzenplage befallen ist, die auf groteske Weise schön, aber auch ziemlich fies ist.

Zu den Entwickler*innen gehören das Studio NeoBards, das unter anderem hinter Resident Evil Re:Verse und Resident Evil Resistance steckt, Motoi Okamoto, der früher für Nintendo tätig war, und der Autor Ryukishi07. Zum Release-Datum und den Plattformen ist noch nichts bekannt.

Silent Hill Ascension

Bei Silent Hill Ascension handelt es sich um das wohl ungewöhnlichste neue Projekt und nicht um ein Spiel im klassischen Sinne. Vielmehr ist das Projekt eine interaktives Live Streaming-Serie, bei der die Community Einfluss auf die Welt und den Verlauf der Geschichte nehmen soll. Dabei sollen Fans gemeinsam Angst haben und die Silent Hill-Kanonstory verändern.

Was das aber genau bedeutet und wie das ganze funktionieren wird, wurde noch nicht verraten. Die im Teaser gezeigten Chatnachrichten deuten aber darauf hin, dass Zuschauer*innen über wichtige Entscheidungen diskutieren sollen. 2023 werden wir mehr erfahren, denn dann soll das Projekt live gehen.

Silent Hill 2-Remake endlich offiziell angekündigt

Auch das Silent Hill 2-Remake, das schon seit Monaten inoffiziell durchs Netz geisterte, wurde während des Silent Hill Transmission-Streams endlich angekündigt. Wie bereits gemunkelt, ist dafür Bloober Team, bekannt für die Layers of Fear-Reihe, verantwortlich.

17 2 Mehr zum Thema Silent Hill 2-Remake wurde endlich für PS5 und PC enthüllt

Wir haben außerdem erfahren, dass das Spiel, was Konsolen angeht, zeitexklusiv für PS5 erscheint, es aber auch eine PC-Version geben wird. In einem ersten Trailer konnten wir uns schon mal einen Eindruck davon verschaffen, wie die Neuauflage aussieht. Ein Datum gibt es leider auch hier nicht.

Welches der neuen Silent Hill-Projekte spricht euch am meisten an und welche Hoffnungen habt ihr für die Reihe?