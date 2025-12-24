LEGO-Fan baut die Normandy aus Mass Effect nach und ihr könnt das auch - so cool sieht es aus

LEGO bietet allerlei Möglichkeiten, der Fantasie freien Lauf zu lassen. Einige Fans bieten wiederum Anleitungen zum Nachbauen ihrer Eigenkreationen an und die sehen teilweise wirklich richtig großartig aus – wie diese hier.

David Molke
24.12.2025 | 19:15 Uhr

Die LEGO-Normandy macht ordentlich was her (Bild: reddit.comuserBelrat). Die LEGO-Normandy macht ordentlich was her (Bild: reddit.com/user/Belrat/).

Unter LEGO-Fans werden oft und gern sogenannte MOCs geteilt oder auch verkauft, was für "My Own Creation", also Eigenkreationen steht. Dabei handelt es sich um Anleitungen, wie und mit welchen Teilen ganz bestimmte Dinge aus LEGO gebaut werden, die es nicht als offizielles Set zu kaufen gibt. Manche dieser DIY-Sets wie die Normandy aus Mass Effect 3 stehen den offiziellen allerdings in Nichts nach.

Die Normandy aus Mass Effect 3 sorgt als selbstgebautes LEGO-Set für Begeisterung in der Community

Einer der bekanntesten und wohl auch beliebtesten MOC-Schöpfer nennt sich Brickgloria und stellt eine Reihe wirklich beeindruckender LEGO-Sets zur Verfügung. Da gibt es beispielsweise das Breaking Bad-Wohnmobil, den Avengers-Tower, Raumschiffe aus The Expanse oder auch die Firefly-Serenity. Allesamt natürlich ohne offizielle Lizenz.

Video starten 1:56 Wir haben den LEGO Game Boy gebaut und stellen euch das kommende Nostalgie-Set vor

Wer nicht nur die Bauanleitung, sondern auch noch alle Teile zu so einem Selbstbau-LEGO-Set haben will, kann das Komplettpaket beispielsweise direkt bei Seiten wie Build a MOC bestellen. Dann müsst ihr nicht erst lange Steinchen suchen und sortieren, sondern könnt direkt loslegen und habt im Grunde genommen genau dieselbe Erfahrung wie bei einem offiziellen Set – auch, was den Preis angeht.

Die Normandy SR-2 sorgt für Begeisterung: Eines dieser Sets hat sich der Reddit-User Belrat gegönnt. Er präsentiert das aufgebaute und schick in Szene gesetzte Raumschiff aus den Mass Effect-Spielen auf Reddit und bekommt dafür jede Menge Zuspruch.

Hier könnt ihr euch die Normandy aus LEGO noch einmal genauer ansehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.
Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden.

Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Es wirkt schon ziemlich beeindruckend, dass das hier kein offizielles Set ist, sondern der Kreativität eines LEGO-Fans entsprungen ist. Wir hätten auch geglaubt, dass wir es hier mit einer echten, lizensierten Kooperation zwischen LEGO und Electronic Arts zu tun haben.

Aber, wie der Besitzer dazuschreibt: Wie so oft sieht das Ganze noch beeindruckender aus, wenn man in echt davor steht.

Mehr:
LEGO-Fan verpasst dem Lebkuchen-AT-AT einen Motor – und wir würden den auch gerne unter dem Weihnachtsbaum rumstampfen lassen
von Stephan Zielke
"Würde mein 15-jähriges jetzt umarmen": Pokémon TCG-Fan findet alten Sammelkartenschatz aus der Teenagerzeit wieder und freut sich, dass er damals so ordentlich war
von Stephan Zielke
"Das ist meine Kindheit" - LEGO-Sammler findet Bat Lord-Set für 4 Euro und katapultiert uns zurück in die 1990er
von Cassie Mammone

Abgerundet wird das Set mit der Bauanleitung durch die Möglichkeit, auch noch die passenden Sticker als PDF herunterzuladen. Ohne sieht das Raumschiff zwar auch cool aus, aber eben nicht ganz wie das Original.

Die Normandy wiegt 3,7 Kilogramm, ist 112 Zentimeter lang und hat eine Spannweite von 51 Zentimetern. Das LEGO-Set des Mass Effect 3-Raumschiffs besteht aus insgesamt 3.929 Teilen und wenn ihr das gesamte Set kaufen wollt, müsst ihr dafür ungefähr 690 Euro hinblättern.

Was für ein LEGO-Set wünscht ihr euch aktuell unbedingt, das es noch nicht gibt?

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Mass Effect: Legendary Edition

Mass Effect: Legendary Edition

Genre: Rollenspiel

Release: 14.05.2021 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor 35 Minuten

LEGO-Fan baut die Normandy aus Mass Effect nach und ihr könnt das auch - so cool sieht es aus

12.11.2025

Mass Effect-Serie: Möglicher Release, Story, Cast - Das ist bisher zur Amazon-Serie bekannt

10.11.2025

Die Mass Effect-Serie erzählt doch nicht die Geschichte von Commander Shepard - und muss damit eine kontroverse Frage beantworten

08.11.2024

Endlich ein Lebenszeichen: Die Mass Effect-Serie von Amazon kommt wirklich und wird das nächste große Ding nach Fallout

18.07.2024

Ich liebe Remakes und Remaster, weil sie die Leidenschaft für alte Klassiker neu und wieder entfachen können
mehr anzeigen
Aktuelle News
alle anzeigen
LEGO-Fan baut die Normandy aus Mass Effect nach und ihr könnt das auch - so cool sieht es aus

vor 40 Minuten

LEGO-Fan baut die Normandy aus Mass Effect nach und ihr könnt das auch - so cool sieht es aus
Warum sind die Währung in Fallout eigentlich Kronkorken? Das ist die simple aber geniale Erklärung dahinter   9     1

vor einer Stunde

Warum sind die Währung in Fallout eigentlich Kronkorken? Das ist die simple aber geniale Erklärung dahinter
Lehrer sammelt 32 Gameboys für seinen Unterricht, schreibt mit seinen Schülern über Spiele, wird von der Community gefeiert   20  

vor einer Stunde

Lehrer sammelt 32 Gameboys für seinen Unterricht, schreibt mit seinen Schülern über Spiele, wird von der Community gefeiert
The Witcher 3 bekommt laut Gerücht noch einen neuen DLC und jetzt sind der genaue Release-Zeitraum und Preis durchgesickert   2  

vor 6 Stunden

The Witcher 3 bekommt laut Gerücht noch einen neuen DLC und jetzt sind der genaue Release-Zeitraum und Preis durchgesickert
mehr anzeigen