LEGO-Fan baut die Normandy aus Mass Effect nach und ihr könnt das auch - so cool sieht es aus

Die LEGO-Normandy macht ordentlich was her (Bild: reddit.com/user/Belrat/).

Unter LEGO-Fans werden oft und gern sogenannte MOCs geteilt oder auch verkauft, was für "My Own Creation", also Eigenkreationen steht. Dabei handelt es sich um Anleitungen, wie und mit welchen Teilen ganz bestimmte Dinge aus LEGO gebaut werden, die es nicht als offizielles Set zu kaufen gibt. Manche dieser DIY-Sets wie die Normandy aus Mass Effect 3 stehen den offiziellen allerdings in Nichts nach.

Die Normandy aus Mass Effect 3 sorgt als selbstgebautes LEGO-Set für Begeisterung in der Community

Einer der bekanntesten und wohl auch beliebtesten MOC-Schöpfer nennt sich Brickgloria und stellt eine Reihe wirklich beeindruckender LEGO-Sets zur Verfügung. Da gibt es beispielsweise das Breaking Bad-Wohnmobil, den Avengers-Tower, Raumschiffe aus The Expanse oder auch die Firefly-Serenity. Allesamt natürlich ohne offizielle Lizenz.

1:56 Wir haben den LEGO Game Boy gebaut und stellen euch das kommende Nostalgie-Set vor

Wer nicht nur die Bauanleitung, sondern auch noch alle Teile zu so einem Selbstbau-LEGO-Set haben will, kann das Komplettpaket beispielsweise direkt bei Seiten wie Build a MOC bestellen. Dann müsst ihr nicht erst lange Steinchen suchen und sortieren, sondern könnt direkt loslegen und habt im Grunde genommen genau dieselbe Erfahrung wie bei einem offiziellen Set – auch, was den Preis angeht.

Die Normandy SR-2 sorgt für Begeisterung: Eines dieser Sets hat sich der Reddit-User Belrat gegönnt. Er präsentiert das aufgebaute und schick in Szene gesetzte Raumschiff aus den Mass Effect-Spielen auf Reddit und bekommt dafür jede Menge Zuspruch.

Hier könnt ihr euch die Normandy aus LEGO noch einmal genauer ansehen:

Es wirkt schon ziemlich beeindruckend, dass das hier kein offizielles Set ist, sondern der Kreativität eines LEGO-Fans entsprungen ist. Wir hätten auch geglaubt, dass wir es hier mit einer echten, lizensierten Kooperation zwischen LEGO und Electronic Arts zu tun haben.

Aber, wie der Besitzer dazuschreibt: Wie so oft sieht das Ganze noch beeindruckender aus, wenn man in echt davor steht.

Abgerundet wird das Set mit der Bauanleitung durch die Möglichkeit, auch noch die passenden Sticker als PDF herunterzuladen. Ohne sieht das Raumschiff zwar auch cool aus, aber eben nicht ganz wie das Original.

Die Normandy wiegt 3,7 Kilogramm, ist 112 Zentimeter lang und hat eine Spannweite von 51 Zentimetern. Das LEGO-Set des Mass Effect 3-Raumschiffs besteht aus insgesamt 3.929 Teilen und wenn ihr das gesamte Set kaufen wollt, müsst ihr dafür ungefähr 690 Euro hinblättern.

Was für ein LEGO-Set wünscht ihr euch aktuell unbedingt, das es noch nicht gibt?