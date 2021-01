Die Sims 4: Neue Emotion ist kostenlos & lehrt euch das Fürchten

Electronic Arts hat mit Die Sims 4: Paranormale Phänomene ein neues Accessoires-Pack für die Lebenssimulation angekündigt. In der Erweiterung dreht sich alles um Geister und Spukhäuser. Da ist natürlich auch die Angst ein ständiger Begleiter der Sims. Spieler*innen, die sich das DLC nicht zulegen, können aber trotzdem mit der Angst spielen, da die Emotion Teil eines kostenlosen Updates sein wird, wie PlayCentral berichtete.

Angst als neue Emotion

Egal ob in einem Spukhaus oder nicht, die Sims bekommen es bald mit der Angst zu tun. Verfällt ein Sim in die ängstliche Stimmung, hat das verschiedene Auswirkungen. Wie das aussehen kann, haben die Entwickler in einem Blogpost des offiziellen Sims-Forums erklärt. Beispielsweise fällt es einem verängstigten Sim schwerer mit anderen zu kommunizieren. Auch ist er anfälliger für Unfälle und kann in Panik verfallen. Unter Panik schreit der Sim herum und kann sogar andere Sims mit seiner Emotion anstecken. Im Gegensatz dazu können sich Sims aber auch gegenseitig beruhigen.

Neues Merkmal soll Angst entgegenwirken: Wer keinen Angsthasen spielen will, kann mit dem neuen Merkmal "Mutig" entgegenwirken. Sobald genug Belohnungspunkte gesammelt wurden, könnt ihr Sims mit dem neuen Merkmal ausstatten. Dadurch wird der Sim zwar nicht komplett frei von Ängsten, aber er bzw. sie ist dann weniger anfällig dafür.

Wann kommen die neuen Features?

Die neue Emotion und das zugehörige Merkmal erscheinen für alle kostenlos per Patch. Dieser soll am 21. Januar erscheinen und wirkt sich mit der Angst-Emotion auf das Hauptspiel und einige Erweiterungen aus.

Das dazugehörige Accessoires-Pack Paranormale Phänomene erscheint dagegen am 26. Januar für PS4, Xbox One und PC. Unsere Sims können damit unter anderem zum Geisterjäger werden:

Wie sehr freut ich euch darauf, dass die Sims auch endlich Angst verspüren werden? Holt ihr euch das neue Accessoires-Pack, um die Emotion voll auszureizen?