Neue Sims 4-Erweiterung angekündigt: In For Rent dreht sich alles um thailändische Köstlichkeiten und chaotische Mehrfamilienhäuser

Das nächste große Erweiterungspack für Die Sims 4 wurde angekündigt.

Bei Die Sims ist nach einer Erweiterung direkt wieder vor der nächsten Erweiterung. Es war also nur eine Frage der Zeit, bis ein neues große Erweiterungspack zum vierten Teil der Lebenssimulation angekündigt wird. Nach einem kleinen Teaser, der schon erste Anhaltspunkte gab, fand heute die Enthüllung samt erstem Trailer statt.

Neue Sims 4-Erweiterung schickt uns nach Thailand

Wie von Electronic Arts und Maxis kurzfristig angekündigt, wurde heute ein erster Trailer zum nächsten großen Erweiterungspack veröffentlicht, das auf den Namen "The Sims 4: For Rent"’" hört.

Das liefert neben der neuen thailändisch angehauchten Nachbarschaft Tomarang nicht nur kulturelle Inhalte wie Rezepte und einen Abendmarkt, sondern auch Mehrfamilien-Grundstücke. Dort kann es aber auch schon mal etwas chaotisch werden, vor allem wenn euch alles gehört. Schimmelpilze im Bad, die durch ihre Wirkung auf die Sims etwas an The Last of Us-Zombies erinnern, ist da nur ein Beispiel und wirkt sich nicht gut auf die Miet-Bewertung aus.

Ähnlich wie in der Großstadt-Erweiterung können euch eure Nachbarn auch durch Lärm nerven. Aber keine Sorge: Dieses Mal könnt ihr euch rächen und zum Beispiel bei ihnen einbrechen und herumschnüffeln, wenn sie gerade nicht da sind.

Der Trailer zeigt, wie das alles aussehen kann:

2:37 Die Sims 4 - Der erste Trailer zum neuen Erweiterungspack 'For Rent'

Dass die Erweiterung auf ein thailändische Setting und Mehrfamilienhäuser setzt, kam wenig überraschend. Der gestrige Teaser deutete bereits Thailand an. Aber auch schon davor gab es diverse Gerüchte und Leaks, die etwas in diese Richtung vermuten ließen.

Darunter beispielsweise einen kleinen Clip, den der offizielle X-Account im September hochgeladen hatte und eine Elefanten-Teekanne sowie das thailändische Gericht Pad Thai zeigte. Auch mehrere Schlüssel und Briefe waren darin zu sehen.

Wann erscheint Die Sims 4: For Rent? Das neue Erweiterungspack, für das ihr wie üblich das kostenlose Basisspiel braucht, startet am 7. Dezember 2023 um 18 Uhr deutscher Zeit.

Vorbestellerboni: Bestellt ihr vor, oder kauft ihr die Erweiterung bis zum 18. Januar, erhaltet ihr zusätzlich das digitale Inhaltspaket "Streetfood". Darin ist ein besonderer Grill, ein Schirm und ein Früchtekorb enthalten.

Die Sims 4 wird nicht auf Kosten von Project Rene vernachlässigt

Auch wenn EA und Maxis mittlerweile an Project Rene (inoffiziell Die Sims 5) arbeiten, bedeutet das nicht, dass sich die Lebenszeit von Die Sims 4 dem Ende zuneigt. Wir dürfen auch weiterhin mit großen und kleinen Erweiterungen rechnen. Das haben die Entwickler*innen bereits im September während eines Events bestätigt.

Mehr zum Thema Die Sims 5 bestätigt offiziell: Ihr könnt kostenlos zocken und erhaltet eine wichtige Mechanik ohne Erweiterung von Annika Bavendiek

Das liegt mitunter daran, dass Project Rene kein direkter und klassischer Nachfolger wird, sondern ein etwas anderes Sims-Spiel. Zum einen kommt der Titel direkt kostenlos auf den Markt und wird schon jetzt eng mit der Community zusammen entwickelt. Zum anderen wird es eine Mobile-Anbindung geben. Ein Multiplayer-Modus ist ebenfalls geplant.

