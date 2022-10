Sims 4: Zum Free-to-play-Start gibt es die DLCs für PS4 + PS5 im Angebot

Das Basisspiel von Die Sims 4 ist seit Dienstag Free-to-Play und kann kostenlos im PlayStation Store heruntergeladen werden. Zur Feier dieses Anlasses bekommt ihr für PS4 und PS5 außerdem stolze 41 DLCs im Angebot, darunter sowohl die besonders umfangreichen Erweiterungspacks als auch die etwas kleineren, aber noch immer aufwendigen Gameplay-Packs und die günstigen, eher kosmetischen Accessoires-Packs. Bei den Erweiterungspacks könnt ihr am meisten sparen, hier gibt es bis zu 50 Prozent Rabatt. In den anderen Fällen sind es 20 bis 30 Prozent.

Hier eine Auswahl, in die wir auch ein paar DLCs aufgenommen haben, die gerade gut zur Halloween-Saison passen:

Die Erweiterungspacks gibt es nur noch bis 1 Uhr morgens am 27. Oktober günstiger, die günstigeren DLCs bekommt ihr hingegen in der Regel noch bis 1 Uhr morgens am 3. November im Angebot. Die Übersicht über sämtliche Deals im Sims 4 DLC-Sale findet ihr hier:

Halloween Sale im PlayStation Store

Natürlich gibt es im PlayStation Store gerade auch noch eine Menge anderer Sonderangebote. Besonders empfehlenswert ist beispielsweise der große Halloween Sale, in dem ihr noch knapp zwei Wochen lang hunderte Horror- und Gruselspiele günstiger bekommt. Darunter finden sich auch große, aktuelle Titel aus 2022 wie zum Beispiel Dying Light 2 und The Quarry. In diesem Artikel haben wir euch zehn Highlights herausgesucht:

