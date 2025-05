"Das hat mir nie jemand gesagt": Sims 4-Spielerin findet nach 8 Jahren heraus, dass man sich mehr als ein Outfit abspeichern kann

Bei einem vollgepackten Spiel wie Die Sims 4 gehen selbst eingefleischten Fans manchmal wichtige Features durch die Lappen.

In Die Sims 4 könnt ihr das Leben eurer Sims auf viele Arten gestalten und beeinflussen. Eines der wichtigsten Features dafür ist der Editor für das Aussehen und die Kleidung der Figuren. Eine Spielerin staunte nicht schlecht, als sie herausfand, dass sie sich jahrelang viel zu viel Arbeit damit gemacht hat.

"Warte, was?"

Ihre unerwartete Entdeckung geteilt hat Userin MeganRose11 auf Reddit. Ihrer eigenen Aussage nach spielt sie bereits seit sieben bis acht Jahren Die Sims 4 und hat dabei eine grundlegende Funktion der Garderobe schlicht und ergreifend übersehen.

Beim Wechseln der Kleidung könnt ihr nämlich mehrere Outfits in verschiedenen Kategorien anlegen. Das erleichtert nicht nur das Umziehen, sondern hilft auch dabei, coole Kreationen für später abzuspeichern und dann an ihnen weiterzuwerkeln.

Dabei hat sie sich bereits darüber gewundert, dass es im Menü so viele Kategorien gibt, wenn doch ohnehin immer nur ein Outfit dafür abgespeichert werden kann.

Zum Glück hat sich das Rätsel nun gelöst und Die Sims 4 wird damit ein ganzes Stück angenehmer zu spielen. "Ich war immer so gestresst, weil ich so viele verschiedene Kombinationen gut aussehend für meinen Sim fand".

Mit dem neuen Wissen gibt es erstmal einiges nachzuholen: "Nun werde ich mich extrem darauf fokussieren, für die nächsten sechs Stunden ihre Garderobe anzulegen". Gleichzeitig richtet sie die Frage an die Community, welche Features anderen erst nach viel zu langer Zeit aufgefallen sind.

7:19 Sims 4 stellt neues Erweiterungspack "Vom Hobby zum Business" mit Gameplay-Trailer vor

Noch mehr Tipps aus der Community

In den Kommentaren melden sich mehrere Stimmen zu Wort, die noch mehr nützliche Tipps für das Wechseln von Kleidung parat haben. Einige davon haben selbst erst vor Kurzem davon erfahren, wie sie berichten.

Es ist möglich, einzelne Outfits zu kopieren, um sie danach weiter zu bearbeiten, ohne das Original zu verlieren. Klickt dafür mit ausgewählter Kleidung auf den kleinen Pfeil über den Kategorien und dann auf das Plus. Auch diese Offenbarung sorgt für offene Münder bei bisher unwissenden Fans.

Ebenfalls praktisch: Ihr könnt eure Kleidung nach Farben und anderen Eigenschaften sortieren, was sogar für einige (wenn auch nicht alle) Community-Inhalte zutrifft. Um diesen und weitere Filter zu öffnen, müsst ihr lediglich auf den kleinen Pfeil links von den, teils voreingestellten, Filter-Begriffen klicken – im hier geteilten Beispiel also links von "feminine".

Letzter Tipp für heute: Wenn ihr mehrere Outfits in einer Kategorie gespeichert habt und eure Sims automatisch in die entsprechende Kleidung wechseln, zum Beispiel um Sport zu machen oder wenn sie schlafen gehen, priorisiert das Spiel das erste Outfit in eurer Liste.

Ihr seid nicht allein

MeganRose11 ist nicht die einzige Person, die einige der genannten Features bisher übersehen hatte. "Es wird jetzt 10 Mal so lange dauern, einen Sim zu erstellen", stellt eine weitere Userin fest, gemeinsam mit mehreren anderen Fans.

Die Community zeigt sich hilfsbereit und verständnisvoll. Vor allem bei so vielen Funktionen, kleinen Schaltflächen und neuen Buttons durch Updates oder Erweiterungspacks von Die Sims 4 kann es schnell passieren, einzelne Kleinigkeiten zu übersehen.

Was denkt ihr: Habt ihr auch Features erst viele Jahre gefunden, nachdem ihr mit Sims angefangen habt?