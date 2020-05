Für Fans der Reihe Tony Hawk's Pro Skater hatte Skateboard-Profi Jason Dill kürzlich gute Nachrichten. Laut ihm kommt noch in diesem Jahr ein neuer Teil. Für Fans der Sportspiele-Reihe Skate jedoch sieht die Sache anders aus.

EA will ein Mobile Game: Jason Dill erklärte bei The Nine Club, von EA kontaktiert worden zu sein. Laut ihm ist ein Mobile-Port von Skate 3 geplant. Als Dill dann wegen Skate 4 nachfragte, erklärte ihm der Mitarbeiter bei EA, dass derzeit nicht an einem neuen Teil in der Reihe gearbeitet wird.

"Ich habe vor ungefähr zehn Monaten einen Anruf von den EA-Leuten erhalten und sie sagten: 'Hey, wir wollen über das Skate-Spiel sprechen.' Ich antwortete: 'Das ist in Ordnung'. Sie erklärten dann im Grunde: 'Wir wollen eine mobile Version von Skate 3 machen'. Ich schrieb zurück und fragte: 'Was noch?' Als Antwort kam: 'Nichts, das war alles.'"

Skate-Spiele sind ein kulturelles Ding

Jason Dill fragte dann noch einmal explizit nach und erklärte, dass wohl kaum jemand eine Mobile-Version von Skate 3 haben will. Stattdessen würden alle auf Skate 4 warten. Es sei ein "kulturelles" Spiel, das zwar nicht gleich einen hohen Gewinn erzielen würde, was sich aber auf längere Sicht trotzdem auszahlen dürfte.

Nicht die Hoffnung verlieren: Das Gespräch zwischen Jason Dill und EA fand allerdings schon vor rund zehn Monaten statt. Vielleicht hat sich die Meinung des Publishers gegenüber Skate 4 inzwischen geändert.

Oder ein Mobile-Port von Skate 3 soll ausloten, wie groß der Markt für solche Spiele heute ist. Wenn Skate 3 auf dem Smartphone erfolgreich sein sollte, dann könnte eventuell Skate 4 folgen. Es besteht also durchaus noch Hoffnung, dass wir eine Fortsetzung der Skater-Reihe bekommen.

Wollt ihr auch ein Skate 4?