Sky: Spiel der Journey-Macher jetzt kostenlos auf der Switch spielbar

Sky: Children of the Light ist jetzt auf der Switch verfügbar - und zwar kostenlos und mit Crossplay-Funktionen. Im Koop-Adventure von thatgamecompany, bekannt für Journey und Flower, erkunden bis zu acht Spielende gemeinsam geheimnisvolle Welten. Während die Haupthandlung kostenlos ist, gibt es die Möglichkeit, Zusatzinhalte zu kaufen. Was ihr darüber wissen müsst, verraten wir euch hier.

Sky jetzt Free-to-Play auf der Switch spielbar

Darum geht es: Sky: Children of the Light ist ein Koop-Adventure für bis zu acht Spielende, das von thatgamecompany entwickelt wurde, also dem Team, das auch hinter Journey und Flower steckt.

Bei eurem Abenteuer könnt ihr gemeinsam fliegen, euch an den Händen halten und müsst zusammenarbeiten, während ihr versucht, die Geheimnisse eines mysteriösen Königreichs zu entschlüsseln und gefallene Sterne wieder zurück in ihre Konstellation zu bringen. Mitgefühl und Freundschaft sind zentrale Themen des Spiels.

Hier könnt ihr euch den Trailer zum Spiel anschauen:

Bisher war das Spiel nur für iOS und Android erhältlich, jetzt ist es auch für die Switch verfügbar. Die Haupthandlung ist kostenlos, aber es gibt auch die Möglichkeit, zusätzliche Inhalte käuflich zu erwerben. So wird beispielsweise zum Switch-Launch ein Starter-Paket angeboten, das für rund 33 Euro Umhänge, eine Flöte, eine Frisur, 75 Kerzen und eine Überraschung enthält.

In Sky erwarten euch außerdem regelmäßig neue Abenteuersaisons. Die nächste startet am 6. Juli und dreht sich um den kleinen Prinz aus dem beliebten Roman von Antoine de Saint-Exupéry. Außerdem bietet Sky euch Crossplay-Funktionen. Wer das Abenteuer bereits auf dem Smartphone gespielt hat, kann das Mobile-Konto nutzen, um auf der Switch zu zocken.

Werdet ihr Sky auf der Switch spielen und habt ihr den Titel bereits auf dem Handy gezockt?