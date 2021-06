Pokémon Unite: Mit diesen 23 Pokémon startet das MOBA auf der Switch

Mit Pokémon Unite erscheint in wenigen Tagen ein neues MOBA, in dem ihr euch mit Teams der Taschenmonster bekämpft. Dank einer Beta wissen wir jetzt auch, welche Pokémon zum Start dabei sein werden (via Twitter).

Wann ist Pokémon Unite erhältlich? Pokémon Unite startet im Juli für die Nintendo Switch und im September für iOS und Android.

Das sind die 23 Starter in Pokémon Unite

Natürlich ist es für die Entwickler nicht leicht, aus der inzwischen sehr langen Liste (ca. 900) an Pokémon die geeigneten Kandidaten auszuwählen. Aber irgendwie haben sie es geschafft, sich auf 23 Taschenmonster festzulegen.

Hier ist die komplette Liste:

Absol

Alola-Vulnona

Bisaflor

Castellith

Cottomi

Fiaro

Gengar

Glurak

Guardevoir

Heiteira

Hopplo

Knakrack

Knuddeluff

Lahmus

Lucario

Machomei

Pantimos

Pikachu

Quajutsu

Relaxo

Turtok

Urgl

Zeraora

Das Roster umfasst fast alle Generationen, auch wenn die erste Generation mit den Editionen Blau/Rot/Grün natürlich dominiert. Neben dem obligatorischen Pikachu sind auch die Evolutionen der drei Starter und sechs weitere Gen 1 Vertreter dabei. Alleine zehn Pokémon stammen also aus den ersten Spielen.

Weitere Pokémon werden folgen: Pokémon Unite ist natürlich als Live-Game konzipiert und wird mit der Zeit noch viele weitere Monster erhalten. Vermutlich wird dabei auch die Reaktion der Fans auf die zu Beginn erhältlichen Pokémon eine Rolle spielen.

Wie genau Pokémon Unite funktioniert, lest ihr in unserer Spielvorstellung:

Noch mehr Pokémon

Die Pokémon-Serie feiert dieses Jahr Jubiläum, und den Fans wird einiges geboten. Mit New Pokémon Snap bekamen wir bereits ein gelungenes Reboot des N64-Klassikers. Und auch nach Pokémon Unite wird noch einiges folgen.

Im Herbst kommen die DS-Remakes Pokémon Strahlender Diamant und Pokémon Leuchtende Perle für die Switch. Zu beginn des kommenden Jahres folgt dann mit dem Open-World-Abenteuer Pokémon-Legenden: Arceus ein weiteres Highlight.

Was haltet ihr von dem Anfangs-Roster in Pokémon Unite?