Gratis am Wochenende: Scarlet Nexus, 'New Football Game' und mehr für PS4, Xbox und Switch

Die Abstände zwischen den Spielen der Fußball-EM der Herren werden größer, wir haben also wieder mehr Zeit zum zocken. Und wenn es gratis ist, umso besser. An diesem Wochenende warten zwei Demos hochkarätiger Titel auf der PS4, PS5 sowie Xbox, und auch die Nintendo Switch hat eine interessante Testversion und einen Free2Play-Titel zu bieten.

Demos für PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S

Scarlet Nexus

Scarlet Nexus flog bei vielen Spieler*innen bis zum Launch ein wenig unter dem Radar, hat es inzwischen aber auf unsere Bildschirme geschafft. Das JRPG bietet eine spannende Geschichte und einnehmende Charaktere. Der Cel-Shading-Look verleiht dem Ganzen eine individuelle Optik. Vor allem Fans von Serien wie Persona und Tales sollten sich sofort zuhause fühlen.

Alles Wichtige zu Scarlet Nexus erfahrt ihr in unserem umfangreichen Test:

131 1 Mehr zum Thema Scarlet Nexus im Test: Warum das neue JRPG eine Hit-Wertung kassiert

Ebenfalls überraschend ist Konamis Veröffentlichung einer Demo mit Namen "New Football Game", die wohl die Grundlage für PES 2022 legen soll. Wenn ihr die Testversion zockt, habt ihr nicht nur Spaß (hoffentlich), sondern könnt mit eurem Feedback auch den Entwicklern helfen. Hier soll es nämlich vor allem um die Verbesserung des Matchmakings und der Online-Verbindungen gehen.

Kostenlose Spiele für die Nintendo Switch

Fuser

Fuser ist schon eine Weile erhältlich, doch Harmonix möchte offensichtlich das Publikum des Musikspiels erweitern. Wenn ihr ein Abo bei Nintendo Switch Online besitzt, könnt ihr vom 29. Juni bis zum 5. Juli eine Trial-Version des Spiels zocken. Diese geht über eine reguläre Demo hinaus und soll euch einen guten Eindruck des Titels vermitteln.

Sky: Children of the Light

Mit Sky: Children of the Light kehren die Macher von Journey und Abzu mit einem neuen Abenteuer zurück, in dem ihr in eurem eigenen Tempo eine wunderschöne Welt erkunden könnt. Sky hat zwei Besonderheiten: Zum einen ist es ein echtes Koop-Spiel. Ihr trefft nicht nur zufällig auf andere Spieler*innen, sondern könnt die Reise gemeinsam angehen. Zum anderen ist das Spiel Free-to-Play. Ihr könnt also die komplette Hauptgeschichte kostenlos anspielen, bevor ihr Geld für Mikrotransaktionen ausgebt.

Gratis-Spiele für PS Plus, Xbox Game Pass und mehr

Kostenlos sind die Spiele bei PS Plus, Games With Gold, PS Now und dem Xbox Game Pass natürlich nicht, denn ihr müsst für den Aboservice bezahlen. Aber dafür entstehen euch keine Extrakosten. Mit einem Klick auf den jeweiligen Link findet ihr die aktuellen Gratis-Spiele für Juni.

Was ist dieses Wochenende für euch Spannendes dabei?