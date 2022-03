Die Serie zum Kult-Spiel Halo ist am 24. März gestartet und seitdem kommen wöchentlich neue Folgen, immer am Donnerstag. Wer neugierig auf die Serie ist, hat gerade die perfekte Gelegenheit, einmal reinzuschauen, denn das Sky Ticket für sechs Monate kostet jetzt nur 4,99 Euro pro Monat (nach sechs Monaten 9,99 Euro/Monat).

So könnt ihr nicht nur die erste Staffel Halo komplett schauen, sondern auch eine riesige Auswahl Sky Originals und Serien von HBO. Darunter ist zum Beispiel auch House Of The Dragon, das Game Of Thrones-Prequel, das ab August ausgestrahlt wird. Das Angebot gilt allerdings nur noch heute, am 31. März.

Darum geht es in der Halo-Serie

Die Serie folgt nicht dem gleichen Plot wie die Spiele, sondern einer eigenen Handlung in einer alternativen Timeline. So ist sie zum einen auch für Halo-Fans spannend, die die Spiele bereits in- und auswendig kennen, und kann sich zum anderen selbst entfalten, ohne die bereits bestehende Story zu beeinflussen.

Trotzdem hat sie natürlich auch etwas mit den Spielen gemeinsam, denn der Master Chief spielt nach wie vor die Hauptrolle. Wie die bereits bekannte Story findet die neue im 26. Jahrhundert statt, in dem die Menschheit längst die Erde verlassen hat, um den Weltraum zu erkunden. Dabei gerät sie in Konflikt mit einem Bündnis verschiedener Alien-Rassen, genannt Covenant-Allianz.

In seinem Kampf gegen die Allianz findet der Master Chief ein mysteriöses Artefakt, das den Plot ins Rollen bringt.

Was gibt es noch bei Sky Ticket?

Mit Sky Entertainment bekommt ihr zahlreiche Serien von HBO und Peacock, sowie Sky Originals. Darunter sind Fantasy-Riesen wie Game Of Thrones und das für August angekündigte Prequel House Of The Dragon, spannende Thriller wie Dexter: New Blood und beliebte Klassiker wie Dr. House.

Zusätzlich könnt ihr noch das Cinema-Paket dazubuchen, mit dem ihr über 1.000 der beliebtesten Filme anschauen könnt, ebenso wie aktuelle Kinofilme kurz nach Release.