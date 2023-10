Skyrim-Spieler gibt 20.000 Gold für Essen aus, futtert alles auf einmal und explodiert einfach

Skyrim dreht sich eigentlich weniger ums Essen, aber ein spannendes Experiment ist das hier allemal.

Was passiert, wenn wir zu viel essen? Na ja, wir platzen. Zumindest sprichwörtlich und in Skyrim läuft das offensichtlich ganz genauso ab. Zumindest legt das dieses Video eines Fans nahe, der für 20.000 Gold so ziemlich alles an Essen des gesamten Spiels gekauft hat – und sich das dann alles auf einmal einverleibt. So ein Festmahl bleibt natürlich nicht folgenlos und so kommt es zu einem plötzlichen Explosivtod.

Skyrim-Fan futtert viel zu viel auf einmal und das überlebt sein Charakter nicht

Das Wichtigste in Kürze Ein Skyrim-Fan hat für 20.000 Gold alle verfügbaren Lebensmittel gekauft und sie auf einmal gegessen.

Der Charakter stirbt dabei aufgrund des übermäßigen Essens und es spritzt Blut aus dem Torso.

Der Tod könnte auf die giftige Alchemie-Zutat Jarrin-Wurzel zurückzuführen sein.

Klassisch überfressen: Das funktioniert auch in Skyrim. Jedenfalls sieht es ganz danach aus, als wäre die Spielfigur dieses Fans genau daran gestorben. Redditor amelix34 hat sämliche Zutaten und alles an Essen im Spiel gekauft, das er in den größeren Städten finden konnte und dann auf einen Schlag weggemampft. Runtergespült wurde es mit drei Flaschen Skooma.

Das tut nicht gut: Zu viel ist zu viel und da streikt auch der beste Magen. Die Spielfigur kippt einfach um und zuckt, außerdem spritzt Blut aus dem Torso: Offenbar war das einfach nicht besonders bekömmlich und führt dazu, dass dieser Charakter hier die Segel streicht. Nichtsdestotrotz ist das Ganze durchaus witzig anzuschauen.

Man stelle sich das nur einmal vor: Da schleppt ein Held säckeweise Essen mit sich herum, hält plötzlich irgendwo an, schlingt alles auf einmal runter, stürzt drei Flaschen hinterher und kippt dann auf einmal blutend um. Ein Anblick, den man als Zeug*in so schnell mit Sicherheit nicht vergessen würde.

Woran lag's wirklich? Okay, Spaß beiseite: In Skyrim gibt es keine System, das uns einfach platzen lässt, wenn wir zu viel essen. Höchstwahrscheinlich dürfte es an einer ganz speziellen Alchemie-Zutat liegen, die sich amelix 34 hier einverleibt hat: Jarrin-Wurzeln. Die sind nämlich giftig und machen 1.000 Punkte Schaden. Das stecken nur die allerstärksten Charaktere weg.

Andersherum wär's wohl nicht passiert: Hätte die Person in dem Video hier einfach zuerst die Zutaten und dann das normale Essen verspeist, wäre die Sache höchstwahrscheinlich ganz anders ausgegangen. Zumindest könnte so viel Essen durchaus einen Großteil des zugefügten Schadens wieder herstellen. Ganz sicher ist das aber nicht, es müsste irgendwer ausprobieren...

Habt ihr sowas schon einmal ausprobiert? Glaubt ihr, andersherum hätte das Essen den Giftwurzel-Schaden wieder ausgeglichen?