'13 Jahre und ich wusste das nicht': Skyrim-Fans nennen die Quests, die ihr am leichtesten verpassen könnt

Viele Skyrim-Spieler*innen kennen die Welt von Himmelsrand bereits wie ihre Westentasche. Immerhin existiert der Titel schon seit fast 13 Jahren und wurde nicht nur gefeiert, sondern all die Jahre eben auch ausgiebig gespielt. Nichtsdestotrotz staunen viele Fans nicht schlecht, weil es immer noch Quests gibt, die sie nicht kennen. Welche davon wohl am unbekanntesten sind oder am leichtesten verpasst werden können, debattiert aktuell die Community.

Das sind die unbekanntesten Skyrim-Quests laut den Fans

Worum geht's? Manche Quests drängen sich geradezu auf, manche sind aber auch gut versteckt. Einige werden wohl nur von den allerwenigsten Spieler*innen bemerkt, weil sie an ganz bestimmte Bedingungen geknüpft sind. So oder so, hier dreht sich alles um die folgende Frage:

"Wenn jemand zu dir kommt und sagt, er habe Skyrim zu 100 % beendet, was glaubst du, welche obskure Quest er wohl vergessen haben könnte?" (via: Reddit)

Die Antworten fallen vielfältig aus und sorgen für viele überraschte Reaktionen von Fans, die viele Hundert Stunden Skyrim auf dem Buckel haben, diese Quests aber noch nicht kannten. Ein Fan redet von "einer Dekade", die er Skyrim gespielt hat, ein anderer wundert sich, "nach 13 Jahren" immer noch Neues zu entdecken.

Hier einige Beispiel-Quests:

Rise in the East: Wenn ihr bei den Docks von Haafingar angesprochen werdet, bekommt ihr die Gelegenheit, eine eigene kleine Piraten-Insel außerhalb der Map zu erkunden. Die Quest verlangt euch allerdings einiges ab, weil ihr am Schluss sogar einem Bombardement entgehen müsst.

Rare Gifts-Quest in Falkreath: Hier müsst ihr Met für einen Jarl besorgen und könnt so relativ früh Zugriff auf ein bestimmtes Anwesen erhalten. Allerdings verpassen wohl sehr viele Spieler*innen diese Quest, weil sie verschwindet, sobald ihr mit eurem Charakter Stufe 9 erreicht.

Angi's Camp: Ebenfalls in Falkreath und perfekt zum Steigern der Bogenschuss-Skills eurer Figur. Hier könnt ihr einen der angeblich "besten hangemachten Momente des ganzen Spiels" vorfinden und obendrein vor allem als Bogenschütze profitieren.

Kyne's Sacred Trials: In einer Hütte südlich von Ivarstead könnt ihr auf Froki und sein Kind treffen. Ihr bekommt den Auftrag, einige Geister-Tiere zu erledigen. Besonders kurios finden viele Fans, dass sie schon oft Frokis Bogen, aber nie den Mann selbst gefunden haben.

Malborns Flucht: Helft ihr Malborn, aus der Botschaft zu entkommen und zu überleben, könnt ihr den Charakter später sogar nochmal wiedersehen. Im New Gnisis Cornerclub in Windhelm gibt euch Malborn den Auftrag, einen Killer zu erledigen, der auf ihn angesetzt worden ist. Habt ihr ihn vorher nicht beschützen können, erlebt ihr die Quest nie.

Viele Skyrim-Spieler*innen freuen sich sehr darüber, hier noch einmal von ihren persönlichen Entdeckungen berichten zu können. Selbstverständlich gibt es aber auch diverse Scherze darüber, dass die hier neu entdeckten Quests als Vorwand dafür genutzt werden, einen weiteren von vielen, vielen Skyrim-Durchgängen zu starten.

Wie geht es euch mit Skyrim? Welche Quest habt ihr entdeckt, die so gut versteckt ist, dass ihr glaubt, viele könnten sie verpassen?