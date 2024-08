Spiele wie Skyrim: Die besten Alternativen, wenn ihr in Himmelsrand schon alles gesehen habt

Skyrim ist ein absoluter Klassiker, aber mittlerweile auch schon wieder 13 Jahr alt. Wir zeigen euch ein paar Alternativen.

Kaum ein Spiel hat den Markt in den letzten 15 Jahren so stark geprägt wie The Elder Scrolls 5: Skyrim. Das Open-World-RPG von Bethesda ist auch heute noch eine extrem spannende Fantasy-Sandbox, in der ihr allerlei aufregende Abenteuer erleben könnt. Der ursprüngliche Release des Spiels war 2011 und in der Zwischenzeit haben viele Spieler*innen so ziemlich alles gesehen, was der Titel hergibt. Wenn ihr deshalb nach einer ähnlichen Erfahrung sucht, haben wir hier ein paar Empfehlungen für euch.

TESO, Fallout und Starfield

3:06 Fallout London ist da und hier gibt's den Release-Trailer

Autoplay

Wie so oft lohnt sich auch im Fall von Skyrim der Blick auf andere Spiele desselben Entwicklerstudios. Bethesda bietet gleich mehrere Reihen, die Fans des Dragonborne-Gameplays glücklich machen könnten. The Elder Scrolls Online übernimmt viele Stärken von Skyrim, unter anderem auch die Spielwelt, und verbindet diese mit allerlei MMO-Mechaniken. Fallout ist gewissermaßen Skyrim in der Postapokalypse. Mit Fallout 4 und Fallout 76 gibt es hier gleich zwei aktuelle Titel. Teil vier richtet sich rein an Singleplayer-Fans, Fallout 76 ist ein MMORPG. Zu guter Letzt könnt ihr in Starfield den Weltraum erkunden.

The Forgotten City

1:15 The Forgotten City - Neuer Trailer zum Römer-Detektivspiel offenbart den Releasetermin - Neuer Trailer zum Römer-Detektivspiel offenbart den Releasetermin

Autoplay

Auch in The Forgotten City finden sich viele Stärken von Bethesdas beliebtem RPG. Das ist auch wenig überraschend, immerhin basiert das Adventure auf einer Skyrim-Mod, die mehr als 1,6 Millionen mal heruntergeladen wurde. Im Spiel erkundet ihr eine mythologische Stadt unter der Erde und löst einen mysteriösen Mordfall. Entscheidungsfreiheit wird dabei groß geschrieben.

The Witcher 3: Wild Hunt

2:01 The Witcher 3: Wild Hunt - Trailer zum kostenlosen Next-Gen-Upgrade - Trailer zum kostenlosen Next-Gen-Upgrade

Autoplay

Wenn ihr vor allem nach einem spaßigen RPG in einer offenen, ans Mittelalter angelehnten Fantasy-Welt sucht, solltet ihr unbedingt The Witcher 3: Wild Hunt gespielt haben. Der Titel gilt als absolutes Rollenspiel-Meisterwerk und ist dank kürzlich erschienenem Next-Gen-Upgrade auch auf den aktuellen Konsolen sehr angenehm spielbar. Im Vergleich zu Skyrim stechen besonders die toll geschriebenen Quests und Geschichten hervor.

Dragon’s Dogma 2

16:20 Dragon's Dogma 2 ist ein absolutes Open World-Highlight

Autoplay

Auch Dragon's Dogma 2 sollten Fantasy-Fans unbedingt auf dem Zettel haben. Das Action-RPG ist erst Anfang 2024 erschienen und sieht absolut hervorragend aus. Im Spiel steht die Freiheit an oberster Stelle. Das beginnt schon beim umfangreichen Charaktereditor und erstreckt sich über das Gameplay und die vielen Entscheidungen. In dieser Welt könnt ihr wirklich sein, wer ihr wollt.

Baldur’s Gate 3

1:38 Baldur's Gate 3. Launch-Trailer zur Veröffentlichung auf der PS5

Autoplay

Seit dem Release im Sommer 2023 ist es um Grunde unmöglich, eine Rollenspiel-Liste zu verfassen, in der Baldur's Gate 3 fehlt. Entwickler Larian hat ihr ein absolutes Meisterwerk abgeliefert, mit dem Fantasy-Fans stundenlang Spaß haben können. Es gibt zig Entscheidungen und viele verschiedene Charaktere, sodass jeder Durchlauf einzigartig ist. Perfekt für alle, die sich gerne ihren eigenen Platz in einer lebendigen Welt suchen und gerne ausprobieren, was möglich ist.

Dragon Age: Inquisition

1:27 Dragon Age: Inquisition - Trailer zur »Game of the Year«-Edition - Trailer zur »Game of the Year«-Edition

Autoplay

Wenn es um RPGs in Fantasy-Welten geht, darf die Dragon Age-Reihe nicht fehlen. Inquisition ist der aktuellste Ableger und die perfekte Vorbereitung auf das im Herbst 2024 erscheinende Dragon Age: The Veilguard. Ihr erstellt euren eigenen Charakter und erlebt eine epische Geschichte voller Entscheidungen, die euch zig Stunden vor den Bildschirm fesselt.



Kingdom Come: Deliverance

12:57 Kingdom Come: Deliverance - Testvideo: Open World mit Schneid und Kante - Testvideo: Open World mit Schneid und Kante

Autoplay

Wenn ihr auf den Fantasy-Part verzichten könnt, könnte Kingdom Come: Deliverance genau das richtige Spiel für euch sein. Aus der Sicht von Heinrich, dem Sohn eines Schmieds, erkundet ihr eine glaubwürdige und wunderschöne Mittelalter-Welt. Euren Charakter könnt ihr dabei sehr frei entwickeln und Quests auf unterschiedliche Art und Weise angehen. Statt Orks und Drachen erwarten euch dafür aber "nur" Ritter und Wegelagerer.

Cyberpunk 2077

1:32 Cyberpunk 2077 Phantom Liberty - Der finale Trailer vor dem Release ist da

Autoplay

Eine große Open-World, die ihr aus der First-Person-Perspektive erkundet, actionreiche Kämpfe und ein tiefes Rollenspiel-System. Cyberpunk 2077 hat spielerisch viel mit Skyrim gemein, bietet euch aber ein komplett anderes Setting. Die dystopische Zukunfts-Metropole Night City ist eure Spielwiese und wenn ihr erstklassig erzählte, erwachsene Geschichten mögt, seid ihr hier genau richtig.

The Legend of Zelda BotW und TotK

16:42 Tears of the Kingdom ist genau der Knaller, den sich Zelda-Fans erhofft haben

Autoplay

Auch auf der Nintendo Switch gibt es eine hervorragende Alternative für alle Skyrim-Fans. Die beiden neuen The Legend of Zelda-Ableger Breath of the Wild und Tears of the Kingdom wirken mit ihrer bunten Optik zwar erstmal ganz anders, bieten aber ganz ähnliche Stärken wie das RPG von Bethesda. Freiheit bei der Erkundung ist hier nämlich das oberste Gebot. Wenn ihr euch mit dem insgesamt etwas weniger ernsten Setting anfreunden könnt, erwarten euch an die hundert Stunden beste Unterhaltung.

Habt ihr eines oder mehrere der vorgestellten Spiele schon ausprobiert? Welche Titel würdet ihr Skyrim-Fans sonst noch empfehlen?