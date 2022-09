Skyrim: So heilt ihr ganz leicht Vampirismus

In The Elder Scrolls 5: Skyrim ist Vampirismus ein zweischneidiges Schwert. Zum einen erhaltet ihr viele Vorteile, wie Widerstand gegen Frost, stärkere Illusionszauber, werdet immun gegen Gifte und Krankheiten und seid schwerer beim Schleichen zu entdecken. Auf der anderen Seite verkohlt ihr schneller im Feueratem eines Drachen, als ihr Fuz Ro Dah schreien könnt. Zudem werdet ihr immer schwächer, je länger ihr kein Blut trinkt und ihr regeneriert nicht mehr in der Sonne. Weder Lebensenergie, Mana oder Ausdauer. Falls ihr also die Krankheit namens Sanguinare Vampiris loswerden wollt, haben wir ein paar Tipps für euch.

Erwachen im Morgengrauen

Falls ihr häufiger in den Gasthäusern Himmelsrands unterweg seid, solltet ihr euch bei den Wirt*innen nach Gerüchten umhören. Dadurch landen viele Quests in eurem Tagebuch, für die ihr erst auf die andere Seite der Karte reisen müsstet.

Eine dieser Aufgaben lautet Erwachen im Morgengrauen, für die ihr Falion in Morthal aufsuchen sollt. Er hat eine Möglichkeit gefunden, um euch von Sanguinare Vampiris zu heilen, egal ob ihr es euch von einem der zahlreichen Vampire eingefangen habt oder euch im Dawnguard-DLC in einen Vampirlord habt verwandeln lassen.

Alles was ihr braucht, ist ein schwarzer Seelenstein mit einer passenden Seele. Die bekommt ihr entweder mit dem Zauber Seelenfalle, einer verzauberten Waffe oder der passenden Fähigkeit für beschworene Waffen. Kehrt dann zu ihm zurück und er vollzieht das Ritual.

Hinweis: Zwar gilt der Schwarze Stern aus der Deadra Quest für Azura auch als schwarzer Seelenstein, aber ihr könnt ihn nicht für die Quest Erwachen im Morgengrauen benutzen.

Lykanthropie als Heilmittel

Eine weitere Möglichkeit, um das Leben als Vampir zu beenden, erhaltet ihr durch die Questreihe der Gefährten. Denn die Verwandlung in einen Werwolf überschreibt den Vampirfluch und macht euch immun. Das funktioniert entweder bei eurer ersten Verwandlung in der Schmiede oder ihr könnt jederzeit danach Aela die Jägerin darum bitten, euch wieder zu verwandeln. Falls ihr der Gefährtin aufgrund eurer Rettung hoffnungslos verfallen solltet, könnt ihr sie übrigens auch heiraten:

Umgekehrt geht das übrigens auch: Wollt ihr kein Werwolf mehr sein, dann bittet Serana aus der Dawnguard-Questreihe darum, euch zum Vampirlord zu machen. Dank der beiden Damen könnt ihr also fröhlich zwischen den beiden Segen bzw. Flüchen wechseln.

Spielt ihr als Vampir oder Werwolf? Oder wollt ihr mit der okkulten Seite von Skyrim nichts zu tun haben?