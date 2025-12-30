YouTuber will in Flieger steigen, kurz davor bläht sich die Batterie seines Smart-Rings auf - er bekommt ihn nicht mehr ab und kann nicht mitfliegen

Falls ihr einen Smart Ring benutzt, solltet ihr besonders stark darauf achten, ob der Akku sich noch ganz normal laden lässt und lange hält. Erst recht, wenn ihr das Teil mit an Bord eines Flugzeuges nehmen wollt.

David Molke
30.12.2025 | 19:40 Uhr

Wenn euer Smart Ring so aussieht, solltet ihr ihn dringend loswerden

Ein Smart Ring kann sehr praktisch sein und viele Funktionen einer Smart Watch erfüllen, wirkt aber sehr viel dezenter. Allerdings hat ein YouTuber mit seinem Samsung-Ring einen echten Albtraum erlebt, den wir wirklich niemandem wünschen. Das lag vor allem an einer fehlerhaften Batterie.

Akku eines Samsung-Smart Rings macht im denkbar schlechtesten Moment schlapp und schwillt an

Der Zone of Tech-YouTuber Daniel war auf dem langen Rückweg von Hawaii nach Manchester und hatte schon zwei Flüge hinter sich. Als er in Frankfurt sein drittes Flugzeug besteigen wollte, merkte er allerdings, dass sein Smart Ring samt zugehörigem Finger angeschwollen war. Das Ding ließ sich nicht mehr abziehen.

1.000 Euro für einen Gaming-Handheld?! Das können Legion Go 2, ROG Xbox Ally & Co.

Ein Akku, der anschwillt, ist eine gefährliche Sache. Wenn es blöd läuft, kann es zu einer Explosion oder zumindest zu einem Feuer kommen. Das sind beides natürlich Dinge, die man an Bord eines Flugzeugs unbedingt vermeiden möchte – und selbstverständlich auch in so unmittelbarer Nähe zum eigenen Finger.

Daniel durfte den Flieger wenig überraschend nicht besteigen. Er bekam den Ring aber auch mit Seife nicht vom Finger und wurde zur Flughafen-Klinik geschickt. Die war allerdings geschlossen.

Also musste sich der YouTuber zum nächstgelegenen Krankenhaus aufmachen, wo ihm der Ring dann mithilfe von einer öligen Schmierflüssigkeit abgezogen werden konnte.

Am Ende ist die Sache gut ausgegangen: Der Finger hat nur sehr geringe Blessuren davongetragen und wohl keine bleibenden Schäden erlitten. Der Ring ist nicht explodiert und hat auch kein Feuer gefangen, erst recht nicht an Bord eines Flugzeugs.

Dumm war nur, dass der YouTuber wegen dieser Angelegenheit einen anderen Flug nach Birmingham nehmen und dort in einem Hotel übernachten musste. Immerhin hat sich Samsung bei ihm gemeldet und ist für die Übernachtungs- und Fahrtkosten aufgekommen. Der Ring wurde eingesammelt und soll untersucht werden.

In seinem ersten Tweet zu der Angelegenheit erklärt der Leidtragende, nie wieder einen Smart Ring tragen zu wollen. Das können wir angesichts so eines Erlebnisses extrem gut verstehen.

Es scheint ein öfter auftretendes Problem bei Samsung-Smart Ringen zu sein. Zumindest häufen sich im Netz die Berichte von Nutzer*innen, deren Akku ebenfalls schon nach kurzer Zeit nur noch sehr viel kürzer hält, bei manchen ist er sogar ebenfalls angeschwollen. Solltet ihr so etwas bei einem eurer Geräte bemerken, ist auf jeden Fall Vorsicht geboten.

Was haltet ihr von der Angelegenheit? Tragt ihr Wearables wie Smart Ringe?

