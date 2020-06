Smash Bros. Ultimate: Nintendo enthüllt neuen Kämpfer aus ARMS

Lange mussten die Super Smash Bros.-Fans warten aber endlich ist es so weit. Chef-Entwickler Sakurai hat in einem Livestream bekannt gegeben, welcher Charakter aus dem Switch-Spiel ARMS der nächste DLC-Kämpfer in Smash Bros. Ultimate sein wird.

Min Min als DLC-Charakter

Demnach hat es einer der beliebtesten Charaktere in das Spiel geschafft. Min Min ist eine Kämpferin, die Ramen-Nudeln als Arme hat. Am Ende der sehr streckbaren Gliedmaßen hat sie entweder einen Drachenkopf, einen scharfen Ring oder eine große Kugel. Der Spieler selbst kann zwischen den Köpfen des rechten Arms frei entscheiden. Am linken Arm hat sie immer den Drachenkopf.

Neue Stage und Musik: Mit einem neuen Kämpfer darf in Super Smash Bros. Ultimate auch eine neue Stage mit der passenden Musik nicht fehlen. Das ist auch bei Min Min der Fall. Deshalb sind im Paket mit ihr die Stage "Spring Stadium" und 18 dazugehörige Musikstücke enthalten.

Wann erscheint Min Min: Der neue Kämpfer plus Stage wird ab dem 29. Juni für 5,99 Euro im eShop erhältlich sein. Min Min ist ebenfalls Teil des zweiten Fighters Pass, der für 29,99 Euro zur Verfügung steht und insgesamt sechs DLC-Charaktere bereithalten wird.

Wie Min Min sich als Kämpfer macht, zeigt das folgende Video:

Mii-Kostüme mit einer Überraschung

Seit den letzten Updates gibt es auch immer einen großen neuen Gastcharakter, der als Mii-Kostüm zum Spiel hinzugefügt wird. Dieses Mal ist das der Vault Boy aus Fallout. Wie schon die letzten Kostüme ist auch er wieder ein Kostüm für den Mii Schütze.

Alle neuen Kostüme im Überblick:

Ninjara (Boxer)

Heihachi (Boxer)

Aioli (Boxer)

Limone (Schütze)

Vault Boy (Schütze)

Veränderungen der Geisterkämpfe: Mit dem neuen Update werden auch einige der Geisterkämpfe aktualisiert. Je nachdem, ob es die Geister, wie Cuphead, auch als Mii-Kostüme gibt. Zudem könnt ihr über eure Sammlung jeden Geist, den ihr bereits erhalten habt, erneut herausfordern. Als Belohnung gibt es dafür einige Spiritpunkte.

Ist Min Min der ARMS-Charakter auf den ihr gehofft habt oder wer wäre euer Favorit gewesen?