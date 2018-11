Smash Bros. Ultimate - Komplettes Spiel geleakt & Fans toben vor Wut

Super Smash Bros. Ultimate rückt in greifbare Nähe. So sehr, dass bereits die ersten vollständigen Kopien im Umlauf sind.

Das sorgt nicht nur für kaputte Konsolen, geleakte Songs und Spoiler, sondern vor allem auch für wütende Fans.

Offenbar stehen bereits die ersten illegal angefertigten Super Smash Bros. Ultimate-Kopien zum Download bereit. Wer sich darauf einlässt, muss allerdings damit rechnen, dass seine Konsole darunter leidet:

Im Netz kursieren mehrere Berichte über Nintendo Switch-Geräte, die durch das Herunterladen beziehungsweise Installieren der Kopien nicht mehr zu gebrauchen waren.

Abgesehen davon, dass es natürlich streng verboten ist, illegale Kopien herunterzuladen, solltet ihr euch also gleich doppelt gut überlegen, ob ihr ein derartiges Risiko eingehen wollt.

Die Super Smash Bros. Ultimate-Leaks sorgen auch dafür, dass diverse Einzelteile des Spiels im Netz auftauchen. Zum Beispiel haben einige YouTube-Kanäle geleakte Songs aus dem Soundtrack veröffentlicht.

Was von Nintendo und YouTube mit Copyright-Strikes, Löschungen und dem Bannhammer quittiert wurde. Bekannte Smash Bros.-Kanäle wie Dystifyzer und Crunchii wurden komplett gesperrt.

Teilweise bereuen sie offenbar, die Tracks hochgeladen zu haben. Als Rechtfertigung gibt Dystifyzer den harten Konkurrenzdruck an:

Super Smash Bros. Ultimate is important to me, and I totally understand Nintendo's decision. I definitely would have done the same in their shoes. Smash with its 900 songs was just a really good opportunity I did not want to lose.

I will return on a new channel. It is called "Dystify Music". More information will be posted in 3~4 days. Right now I'm hoping for a positive response to my email to Nintendo, even if there's only a 0.001% chance.



