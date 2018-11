Super Smash Bros. Ultimate bricht in vielerlei Hinsicht Rekorde. Unter anderem bietet es den mit Abstand größten Umfang in der Prügelspielreihe mit 70 Kämpfern und etlichen Stages.

Und anscheinend ist es auch der Serienteil, auf den sich die Fans am meisten freuen. Zumindest wenn es nach den Vorverkaufszahlen geht.

Nintendo hat auf Twitter zwar keine genauen Zahlen veröffentlicht, aber immerhin den Fakt, dass Smash. Bros Ultimate das am meisten vorverkaufte Spiel in der Smash-Reihe ist.

Öfter vorverkauft als Zelda und Mario

Und nicht nur das. Ultimate ist daneben auch das am meisten vorverkaufte Spiel auf der Switch insgesamt.

Erstaunlich, wenn man bedenkt, dass mit The Legend of Zelda: Breath of the Wild und Super Mario Odyssey im letzten Jahr bereits zwei absolute Kracher-Spieler für Nintendos Konsole erschienen. Aber Ultimate hat sie in Sachen Vorverkäufe anscheinend überholt.

Ob die Vorfreude gerechtfertigt ist, werden wir spätestens am 7. Dezember erfahren, denn dann ist der Release von Super Smash Bros. Ultimate. Ein erster Fan spielt den Prügler schon, möchte aber nicht spoilern.