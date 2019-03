In der letzten Nintendo Direct wurde verraten, dass schon bald ein großes Update zu Super Smash Bros. Ultimate ansteht. Mit der Version 3.0 plant Nintendo offenbar umfangreiche Anpassungen und Erweiterungen, aber die genauen Inhalte des Super Smash Bros. Ultimates-Updates sind weiterhin geheim.

Smash Bros.-Fans entdecken neue Features im Spielcode

Aber nur weil Nintendo selbst keine Angaben macht, heißt das nicht, dass die Dataminer dieser Welt nicht alles versuchen, um schon vorab Hinweise auszubuddeln. Offenbar mit etwas Erfolg: In den Dateien finden sich Erwähnungen eines Level-Editors.

Wie YouTuber Source Gaming in seinem Video zeigt, lassen sich Einträge zu "How to Play"-Anleitungen finden, die uns die Grundlagen des "Stage Builders" zeigen sollen.

Den Stage Builder gab es schon in Super Smash Bros. for Wii U. Er erlaubte es, eigene Kampfarenen zu erstellen. Gut möglich also, dass das Feature mit Version 3.0 auch in Smash Bros. Ultimate eingesetzt wird.

Smash Bros. Ultimate

Home-Run Contest ebenfalls im Code

Dieser Level-Editor ist aber nicht der einzige Hinweis, den die Dataminer gefunden haben. Zusätzlich gibt es auch Referenzen auf einen anderen Spielmodus - möglicherweise kehrt auch der sogenannte Home-Run Contest zurück.

Dieses Mini-Spiel gab es schon in vielen vergangenen Smash Bros.-Ausgaben. Hier muss der Spieler einen Sandsack möglichst weit davon schlagen und sich in den Highscore-Weiten mit anderen Spielern messen.

Wann das Update 3.0 zu Smash Bros. Ultimate erscheinen könnte, steht allerdings noch in den Sternen. Mehr als den Teaser, dass die neue Version kommt, gab es in der Nintendo Direct leider nicht zu erfahren.

Freut ihr euch auf neue Modi in Smash Bros. Ultimate?