Smash Bros. Ultimate - Frühjahrs-Update 3.0 bringt 1. DLC-Charakter

Während der gestrigen Nintendo Direct updatete uns Nintendo neben vielen Spiele-Ankündigungen auch bezüglich Super Smash Bros. Ultimate. Der Nintendo Switch-Prügler erhält demnächst nämlich mit Version 3.0 ein neues großes Content-Update.

Das Update bringt endlich den DLC-Charakter Joker aus dem JRPG Persona 5 ins Spiel. Er ist der erste von insgesamt fünf Zusatz-Kämpfern für Smash Bros. Ultimate, die die Kämpferliste des Spiels nach und nach erweitern sollen.

Die Inhalte des Updates in der Übersicht:

DLC-Charakter Joker

Eine neue Stage

neue Musikstücke

Angedeutet wurden außerdem noch weitere, unbekannte Inhalte.

Wann erscheint das Update? Ein genaues Datum gibt es noch nicht. Angepeilter Zeitraum für Joker ist spätestens Ende April 2019.

Hinweis: Wer Zugang zu den 5 DLC-Kämpfer haben will, der braucht einen Fighters Pass, also den kostenpflichtigen Season Pass zu Super Smash Bros. Ultimate.

Gameplay-Material zu Joker gab es übrigens auch diesmal nicht. Weitere Infos sollen folgen.

Auf der Nintendo Direct im Februar kündigte das Traditionsunternehmen außerdem unter anderem das Switch-Remake zu The Legend of Zelda: Link's Awakening an.

Alle Ankündigungen & Spiele der Nintendo Direct im Februar findet ihr hier.