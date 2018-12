Smash Bros. Ultimate - Kaum Story in der Kampagne, Loot ist wichtiger

In Super Smash Bros. Ultimate gibt es mit World of Light abermals einen Singleplayer-Modus, der die Rolle einer klassischen Kampagne einnehmen wird. Schon vorab gab es die Intro-Sequenz zum Abenteuer-Modus zu sehen, der gezeigt hat, wie alle Kämpfer des Smash Bros.-Universums ausgelöscht wurden - außer Kirby. Es liegt an uns, alle Charaktere wieder ins Leben zurückzuholen.

Wenig Cutscenes, aber jede Menge Spirits

Story ist zweitrangig: Doch wer bei World of Light auf eine komplexe Geschichte hofft, die mit vergleichbar bombastischen Zwischensequenzen gespickt ist, wird vielleicht enttäuscht.

Wie Nintendo-Sprecher JC Rodrigo im Gespräch mit Game Informer erklärte, gehe es in World of Light nicht so sehr um die Geschichte:

"Du wirst ein paar Zwischensequenzen sehen, aber es geht eigentlich mehr darum, sich auf den Loot zu konzentrieren und neue Spirits (Geister-Sticker, Anm. d. Red.) freizuschalten. Es geht mehr um die Matches und die Möglichkeit, Sachen einzusammeln, für die du eine Vorliebe hast - eine bestimmte IP oder ein Franchise, das du liebst und du dir denkst: 'Ich brauche das unbedingt' Es geht mehr um sowas als alles anderen, aber du wirst vielleicht ein paar [Zwischensequenzen] hier und da sehen."

Für manche Spieler könnte das wohl den Wind aus den Segeln der Vorfreude nehmen, machte World of Light mit dem kinoreifen Einstieg und der großen Weltkarte doch den Eindruck, eine umfangreiche Story-Kampagne erzählen zu wollen.

Wie viel Geschichte aber wirklich in Super Smash Bros. Ultimate steckt, erfahren wir wohl erst zum Release. Der Nintendo Switch-exklusive Prügler von Nintendo erscheint am 7. Dezember 2018.

Habt ihr auf eine echte Story gehofft?