Eigentlich ist das DLC-Paket von Super Smash Bros. Ultimate längt geschnürt. Neben dem Bonus-Charakter Piranha Plant, sind bei Nintendo noch insgesamt 5 DLC-Kämpfer in Arbeit. Den Anfang macht dabei Joker aus Persona 5, die restlichen Charaktere bleiben vorerst noch ein Geheimnis.

Nun gibt es aber Hinweise auf deutlich mehr DLC-Kämpfer, die uns erwarten könnten.

Wie Dataminer Mizumi auf Twitter verraten hat, verstecken sich im Spielcode des Abenteuermodus' "World of Light" insgesamt 16 leere Slots für neue Charaktere. Nach dem Release von Piranha Plant wurde einer der Plätze an die Pflanze vergeben.

one of the files for WoL has 16 dummy slots, with one of them being used for plant. https://t.co/NAaOm70RKm