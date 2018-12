Smash Bros. Ultimate - Spieler mit Pokèmon: Let's Go-Spielstand bekommen Überraschung

Die Schnittmenge der Spieler, die sowohl durch die Kanto-Region von Pokémon: Let's Go wandert, als auch in den Stages von Super Smash Bros. Ultimate die Fäuste sprechen lässt, dürfte nicht allzu gering sein. Wie passend also, dass sich eben diese Spieler über einen kleinen Bonus freuen können - manchmal sind Spielstände eben Gold wert.

Wie Nintendo auf Twitter bekannt gegeben hat, schalten Smash Bros. Ultimate-Spieler eine Überraschung frei, wenn sie über Save Data von Pokémon: Let's Go, Pikachu oder Evoli verfügen. Befindet sich auf der Nintendo Switch ein entsprechender Spielstand, bekommen Spieler automatisch Zugriff auf die "Geister" von Pikachu und Evoli.

