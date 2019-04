Endlich ist es soweit und Nintendo veröffentlichte das heiß erwartete Update 3.0 für Super Smash Bros. Ultimate. Das bringt nicht nur interessante Features wie den Stage Builder, sondern vor allem auch Joker (aus Persona 5), den ersten DLC-Kämpfer aus dem Fighter's Pass von Smash Bros. Ultimate.

Holpriger Launch: Nach unzähligen Teasern und langer Wartezeit scheint Nintendo aber nicht so ganz auf die Nachfrage nach dem Smash Bros.-Update vorbereitet gewesen zu sein. Kurz nach dem Launch bekamen Spieler nämlich Fehlermeldungen angezeigt und konnten nicht mehr auf ihre regionalen eShops zugreifen.

Der Ansturm von Super Smash Bros. Ultimate-Fans war offenbar so groß, dass die Server in die Knie gingen und der Download des Updates nicht gestartet werden konnte. Zum Glück reagierte Nintendo aber schnell auf die Probleme und einige Zeit später waren die eShops wieder erreichbar.

We are aware that players are experiencing errors accessing Nintendo eShop and are working to address the problem. Thank you for your understanding and we hope to share an update when available.