A Plague Tale: Requiem: So viel Speicherplatz benötigt das Spiel auf eurer Konsole

Knapp zwei Wochen vor dem Release von A Plague Tale: Requiem ist jetzt durch den Twitter-Account Playstation Game Size bekannt geworden, wie viel Speicherplatz ihr für das Spiel benötigt. Bisher allerdings nur für die beiden Konsolen der aktuellen Generation, die Switch Version läuft ja sowieso über Cloud Gaming. Die Größe des Spiels auf dem PC ist noch nicht bekannt, sollte aber auch in nächster Zeit folgen.

So viel Platz braucht das neue Abenteuer der de Runes

Sowohl auf der PS5 als auch der Xbox Series S/X ist der benötigte Speicher recht ähnlich:

Playstation 5: ca. 46,129 GB

Xbox Series S/X: ca. 51 GB

Wichtig ist dabei noch zu bedenken, dass es sich hierbei um das Spiele ohne einen möglichen Day One Patch handelt. Es könnte also durchaus sein, dass ihr mit noch etwas mehr rechnen müsst.

Wann beginnt der Preload?

Wie üblich, habt ihr auch bei Requiem die Möglichkeit, euch das Spiel vorab runterzuladen, damit ihr zum Release direkt loslegen könnt. Diesmal beginnt der Preload am Sonntag den 16. Oktober, also ganze zwei Tage vor dem Erscheinungsdatum.

Damit bleibt also genug Zeit, um euch das Spiel vorab auf eure Konsole zu packen. Besitzer*innen einer PS4 bzw. Xbox One schauen diesmal leider in die Röhre, denn die Last Gen Konsolen werden nicht unterstützt.

Darum geht's in Teil 2

Hier könnt ihr euch den Story-Trailer ansehen:

A Plague Tale: Requiem wird, soweit bekannt, direkt an die Ereignisse des ersten Teils anschließen und es gilt mit Amicia und ihrem kleinen Bruder Hugo zu überleben und mehr über dessen mysteriöse Krankheit herauszufinden, die ihn immer wieder überwältigt.

Dabei hat Lead Level Designer Kevin Pinson in einem Interview bereits Angaben zur Spielzeit gemacht: Requiem soll rund 50% länger sein, als sein Vorgänger. Mehr dazu findet ihr hier in unserem Artikel.

Das Sequel zu A Plague Tale: Innocence erscheint am 18. Oktober 2022 für die Xbox Series X/S, auf der das Spiel ab Release im Xbox Game Pass zu finden sein wird, die Playstation 5, den PC und als Cloud Version auch für die Nintendo Switch.

Habt ihr euch vor Vorfreude schon genug Speicherplatz freigeschaufelt?