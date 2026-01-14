Den Social Media Hype endlich selbst spielen: Schnappt euch das Imposter-Game jetzt bei Amazon!

  • Anzeige

In diesem Spiel dreht sich alles darum, den Imposter unter euch zu entlarven. Den Social-Media-Hype könnt ihr hiermit ganz einfach selbst spielen!

Das coole Spiel ist nicht umsonst ein absoluter Hype auf Instagram, Tiktok und Co. Das coole Spiel ist nicht umsonst ein absoluter Hype auf Instagram, Tiktok und Co.

Jeder der auch nur ansatzweise auf Social Media unterwegs ist, kennt diese Videos: Vier oder mehr Personen sagen abwechselnd einen Begriff zu einem bestimmten Thema. Der Clou an der Sache? Unter ihnen ist ein Imposter, der nicht weiß was das Thema ist und versucht dieses zu erraten, ohne dabei als Imposter entlarvt zu werden! Wenn ihr dieses Hype-Game auch endlich selbst spielen wollt, solltet ihr jetzt besser zuschlagen und euch Impostor bei Amazon schnappen!

(Und ja, das Spiel heißt in diesem Format tatsächlich Impostor, das ist kein Tippfehler)

Impostor – so sind die Spielregeln!

Im Grunde ist es sehr simpel und das macht Impostor so fantastisch. Ihr verteilt ganz einfach die Spielkarten und schon kann es losgehen. Hier findet ihr Begriffe für insgesamt sechs Spielrunden. Die einzigen Besonderheiten sind die Runden, in denen ihr ein (S) hinter dem Thema habt, das bedeutet ihr beginnt damit das erste Wort passend zum Thema zu nennen, danach geht es reihum.

Die Spielregeln sind wirklich super einfach aber es macht richtig viel Spaß! Die Spielregeln sind wirklich super einfach aber es macht richtig viel Spaß!

Die zweite Besonderheit ist, wenn bei euch "Impostor" steht. Selbsterklärend bedeutet das, ihr seid der Imposter der Runde und müsst versuchen das Thema zu erraten, ohne dabei aufzufliegen. Damit ihr erstmal sicher seid, bekommt ihr ein einziges Wort vorgegeben, das zum gesuchten Begriff passt. Danach müsst ihr richtig kombinieren und auch ein wenig auf Deppenglück hoffen. Denn sobald ein Wort so gar nicht dazu passt, werden eure Mitspieler bestimmt skeptisch!

Warum ist das Spiel Impostor so fantastisch?

Für mich liegt das ganz klar an dem simplen, aber einnehmenden Spielprinzip! Die Regeln sind wirklich super leicht verständlich, man kann also quasi direkt loslegen ohne lange oder komplizierte Regeln studieren zu müssen. Zudem lässt sich Impostor auch in einer Gruppe mit bis zu sechs Leuten spielen, was ich ziemlich cool finde, nachdem sich die meisten Spiele eher auf vier Spieler beziehen.

In jeder Runde ist einer der Imposter und darf nicht als dieser enttarnt werden! In jeder Runde ist einer der Imposter und darf nicht als dieser enttarnt werden!

Ein weiterer Vorteil ist, dass es ein Spiel für jede Altersgruppe ist! Ihr könnt es ganz einfach mit jüngeren Familienmitgliedern spielen, aber auch auf einer Party macht es unglaublich viel Spaß!

Weitere packende Games für euren nächsten Spieleabend!

Ihr sucht noch weitere Spiele für eure Party? Hier findet ihr einige meiner Favoriten:

Mit einem Einkaufswagen markierte Links sind so genannte Affiliate-Links. Beim Kauf über diese Links erhalten wir je nach Anbieter eine kleine Provision - ohne Auswirkung auf den Preis. Mehr Infos.
