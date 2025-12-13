Solo Leveling-Spiel enthüllt einfach, wie einer der stärksten Schattensoldaten von Jinwoo ohne Helm aussieht und Fans können nicht glauben, wie attraktiv er ist

Bisher kennen wir Igris nur als Schattensoldaten - Solo Leveling: Arise Overdrive ändert das. (Bild: © Chugong / A-1 Pictures)

Die Game Awards 2025 liegen hinter uns und haben wie gewohnt nicht nur die besten Spiele des Jahres gekürt, sondern auch einige Ankündigungen und neue Informationen zu kommenden Titel gegeben. Mit dabei war auch Solo Leveling: Arise Overdrive, das einen einminütigen Trailer zum Spiel präsentiert hat.

Zeitgleich ließ es sich Entwicklerstudio Netmarble Neo nicht nehmen, einen eigenen Livestream zum Spiel abzuhalten und "entblößte" dabei gewissermaßen den ersten Schattensoldaten von Jinwoo. Igris' Gesicht ohne Helm wurde im Rahmen des Streams gezeigt – und Fans sind ganz aus dem Häuschen.

1:00 Solo Leveling: Arise Overdrive - Auf den Game Awards gibt Jin-Woo den Weg zum Schattenmonarchen vor

Der erste benannte Schattensoldat enthüllt sein echtes Aussehen

Igris war der erste Schattensoldat der Ritterklasse in Sung Jinwoos Armee und damit der erste Schatten, der einen Namen von dem jungen Schattenkönig erhielt. Schnell stieg er zum Liebling innerhalb der Fangemeinde auf, die sich entsprechend darauf freut, Igris auch als spielbaren Charakter in Solo Leveling: Arise Overdrive zu sehen.

Im Rahmen des Entwickler-Livestreams hat die Community nun weitere Eindrücke von Igris erhalten. Diese basieren laut CBR auf einer neuen Hintergrundgeschichte, die der ursprüngliche Solo Leveling-Autor Chugong extra für das Spiel verfasste.

Demnach war Igris vor seiner Umwandlung in einen Schattensoldaten ein wohlhabender und angesehener Ritter, berühmt für seine Schwertkampftechnik. Seine außergewöhnliche Stärke gewann sogar die Bewunderung des Königs – eine Tatsache, die den hiesigen Adligen nicht gefiel.

Da sie Igris im direkten Kampf nicht besiegen konnten, entführten die Adeligen seine Familie, um ihn zur Aufgabe zu zwingen. Doch die Adeligen brachen ihr Versprechen, töteten Igris' Familie vor seinen Augen und erlegten schließlich auch Igris selbst, als dieser am verwundbarsten war.

Wie Igris zu diesem Zeitpunkt ausgesehen hat, hat unter anderem der Fan-Account für News rund um Solo Leveling auf X geteilt:

Das Design wird von den Fans nicht nur mit äußerst viel Liebe bedacht – das häufigste Wort, das in den Kommentaren fällt, ist immerhin "attraktiv" - sondern wird auch mit einer bestimmten Fanzeichnung verglichen.

Denn schon vor Monaten machte ein Reddit-User namens "Beginning-Dot16" mit seiner Interpretation von Igris ohne Helm auf sich aufmerksam, die dem offiziellen Design verdächtig ähnlich ist:

Wann genau Igris in Solo Leveling: Arise Overdrive als spielbarer Charakter freigeschaltet wird, ist indes noch unklar. Das Spiel selbst ist bereits seit dem 24. November 2025 auf dem PC (via Steam) und Xbox erhältlich, im nächsten Jahr kommt auch die Fassung für die PlayStation 5.

Was haltet ihr vom offiziellen Igris-Design?