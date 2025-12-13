One Piece-Anime macht ungewöhnliche Änderung an Joyboys Aussehen - und zerstört damit wohl super beliebte Fan-Theorie

Im One Piece-Anime wird erstmals die Silhouette von Joyboy gezeigt. Ein Detail lässt dabei eine beliebte Fantheorie ins Wanken geraten.

Jusuf Hatic
13.12.2025 | 05:45 Uhr

Prothese oder nicht? Joyboys Auftritt im One Piece-Anime wirft Fragen über eine beliebte Fantheorie auf. (© Eiichiro Oda Toei Animation) Prothese oder nicht? Joyboys Auftritt im One Piece-Anime wirft Fragen über eine beliebte Fantheorie auf. (© Eiichiro Oda / Toei Animation)

Der One Piece-Anime ging am vergangenen Sonntag mit Folge 1.152 weiter und steuert damit unentwegt auf das Ende des Egghead-Arcs zu. In dieser Episode haben Fans auch erstmals die Silhouette von Joyboy zu Gesicht bekommen – gegenüber der Mangavorlage hat Animationsstudio Toei aber eine Änderung vorgenommen, die das Potenzial hat, eine beliebte Theorie zu beerdigen.

Spoilerwarnung: Im folgenden Artikel gehen wir auf Szenen der One Piece-Folge 1.152 "In Gedanken an Vater und Mutter! Bonneys Nika-Punch" ein, die am 7. Dezember 2025 ausgestrahlt wurde. Ihr könnt den One Piece-Anime wie gewohnt auf Crunchyroll verfolgen.

Video starten 0:35 Neuer One Piece-Trailer zeigt, wie sich die Egghead-Arc mit einem neuen Höhepunkt dem Ende nähert

Weiß Toei mehr als wir?

Konkret geht es um die Rückblende des Eisenriesen Emeth, der sich an ein Gespräch mit seinem Freund Joyboy erinnert. Während wir den legendären Piraten nur als Silhouette sehen, lässt sich auch aus dieser kurzen Szene eine Information entnehmen, die in direktem Widerspruch zur Mangavorlage steht.

Denn während das ursprüngliche Werk von Eiichiro Oda Andeutungen macht, dass Joyboy eine Art Roboterarm und Holzbein haben könnte, sieht dasselbe Bild im One Piece-Anime danach aus, als ob diese Prothesen beim Piraten fehlen:

Damit würde die Theorie ins Schwanken geraten, wonach Joyboy der Pirat mit der Augenklappe ist, den Oda schon seit Jahrzehnten zeichnen möchte. Zur Erinnerung: Die These wurde so konstruiert, dass Joyboy wie ein "stereotypischer Pirat" aussieht. Neben der Bein- und Armprothese würde dazu eben auch die Augenklappe gehören.

Entsprechend wird auch die Community in den Kommentaren aktiv. Drei Szenarien können sich die One Piece-Fans vorstellen: Entweder hat Toei Animation lediglich das Design der Silhouette einfach etwas "glätten" wollen – oder das Animationsstudio weiß tatsächlich mehr über die Hintergründe des mysteriösen Piraten.

Denkbar ist natürlich auch, dass die Fantheorie von Anfang an auf falschem Fuß stand und Odas gezeichnete Silhouette sich aufgrund ihrer Einfachheit fälschlich als Mann mit Prothesen interpretieren lässt. Die Wahrheit dürfte aber noch ein gutes Stück in der Zukunft liegen. Erst mit Auflösung des verlorenen Jahrhunderts werden One Piece-Fans mutmaßlich alles über Joyboy erfahren.

Was haltet ihr von der Joyboy-Änderung im Anime?

