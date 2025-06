Solo Leveling-Fan zeigt mit Zeichnung, wie Jin-Woos starker Schatten Igris ohne Helm aussehen könnte und die Community ist sofort verliebt

Jin-Woos eigener Schatten in Solo Leveling könnte ihm in Sache Aussehen Konkurrenz machen. (Bild: © Chugong / A-1 Pictures)

Im Laufe von Solo Leveling sammelt Jin-Woo viele mächtige Schatten um sich, die ihm im Kampf treu zur Seite stehen. Doch einer von ihnen ist für die Community besonders: Igris, Jin-Woos allererster mächtiger Schattensoldat und einer der stärksten in seiner Armee.

Mit seiner edlen Rüstung, imposanten Statur und dem langen roten Schweif an seinem Helm hat er zum absoluten Fanliebling entwickelt. Da er jedoch schon immer in der Serie einen Helm getragen hat, haben Zuschauer*innen nie wirklich erfahren, wie der Kämpfer eigentlich vor seinem Tod unter diesem Helm aussieht.

1:08 Offizieller Teaser-Trailer zu Solo Leveling Staffel 2 zeigt jin-Woos neuen Kräfte und starken Gegner

Autoplay

Ein Fan hat jedoch seine Fantasie spielen lassen und Igris in einer Zeichnung nach eigener Vorstellung ohne Helm dargestellt. Die Community ist vom Resultat hin und weg und vor allem davon, wie attraktiv Igris in der Fan-Zeichnung aussieht.

Die Fan-Zeichnung von Igris is lose angelehnt an sein eigentliches Aussehen aus dem Roman

Ein Reddit-User namens Beginning-Dot16 hat kürzlich ein Fan-Artwork von emwjpg (auf Instagram und X) geteilt, das die Community im Sturm erobert hat.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Die Zeichnung zeigt Igris als Mensch, wie er vor seinem Tod ausgesehen haben könnte – und das ohne seinen markanten Helm. Der Fan wollte einfach mit dem Artwork einen eigenen "face reveal" von Igris basierend auf eigenen Vorstellung zeichnen, denn sein Gesicht bleibt in der Geschichte von Solo Leveling bislang ein Rätsel.

In der Serie von Solo Leveling ist Igris fest verschmolzen mit seiner roten Rüstung. (Bild: © Chugong / A-1 Pictures)

Streng genommen ist Igris als Schatten von Jin-Woo nur eine lebendige Rüstung ohne Körper oder Gesicht. Doch emwjpgs Illustration zeigt ihn als edlen jungen Mann mit langem silbernem Haar und roten Augen.

Laut mehreren Fanstimmen unter dem Reddit- und X-Beitrag soll emwjpg sogar Igris anhand der originalen Beschreibung im Solo Leveling-Roman detailgetreu dargestellt haben – ob nun bewusst oder unbewusst.

Die Community ist verliebt und komplett verzaubert von dieser Fan-Darstellung von Igris

Sogar als Schatten von Jin-Woo ist der rote Schweif an seinem Helm Igris' Markenzeichen. (Bild: © Chugong / A-1 Pictures)

Unter den Reddit und X-Beiträgen äußert sich die Community mit sehr starken positiven Kommentaren auf die Fan-Zeichnung zu Igris von emwjpg. Ein User scherztsogar darüber, dass seine Frau das Bild gesehen hätte und ihn für Igris verlassen würde.

Besonders gelobt wird, wie originalgetreu die Zeichnung darstellt, was Chugong im Roman andeutet. Obwohl das offizielle Werk nie ein Gesicht zeigt, empfinden Fans diese Interpretation von Igris' als sehr originalgetrau gegenüber Chugongs Beschreibungen im Roman und somit als nahezu perfekte Darstellung von Igris, wie er eigentlich aussehen würde.

Einige ziehen sogar Vergleiche zu berühmten Popkulturen aus dem Anime- und Gaming-Bereich wie Dante von Devil May Cry oder Griffith aus Berserk, wobei eher für seine grausamen Taten an Guts bekannt ist als nur sein attraktives Aussehen und seine weißen Haare. Die Begeisterung geht sogar so weit, dass manche Fans meinen, Igris könnte mit diesem Gesicht sogar Jin-Woo Konkurrenz machen.

Diese Fan-Zeichnung gibt Igris endlich ein Gesicht und die Community liebt es

Obwohl Igris in der Welt von Solo Leveling "nur" ein mächtiger Schatten und eine "behauste" Rüstung ist, zeigt dieses Fan-Artwork eindrucksvoll, wie beliebt er doch in der Community ist und wie sehr sich Fans wünschen, mehr über seine Vergangenheit und ein offizielles menschliches Aussehen zu erfahren.

Was hält ihr von der Fan-Zeichnung und welcher Schatten von Jin-Woo ist euer Favorit?