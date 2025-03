Solo Leveling lässt neueste Folge mit fiesem Cliffhanger enden und Webcomic-Fans wissen schon, was Anime-Zuschauern als Nächstes blüht

Der plötzliche Plottwist und der gefährliche Moment erinnern doch glatt an den Anfang von Solo Leveling. (Bild: © Chugong / A-1 Pictures)

Solo Leveling hat mit dem Release der 10. Episode der zweiten Staffel die berüchtigte und von Webcomic-Fans geliebte Arc des Jeju Island-Raids gestartet. Zusammen mit den stärksten Huntern aus Japan kämpfen Jin-Woos koreanische Kolleg*innen gegen die große Ameisen-Bedrohung auf Jeju Island – vorerst jedoch ohne Jin-Woo.

Spoilerwarnung! In den folgenden Abschnitten werden die Anfänge der Jeju Island-Arc besprochen und der Plottwist, beziehungsweise der Cliffhanger am Ende von Episode 10, erklärt. Solltet ihr also noch nicht die Return to Demon Castle-Arc gesehen haben und wollt nicht gespoilert werden, was in den nächsten Folgen passieren wird, solltet ihr jetzt kehrt machen.