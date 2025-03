"Wer schneidet hier Zwiebeln?" Neueste Solo Leveling-Episode zeigt Fans eine emotionale Seite von Jin-Woo und jetzt halten sie Tränen zurück

Auch der kühne und rationale jin-Woo hat eine emotionale Seite. (Bild: © Chugong / A-1 Pictures)

Sowohl der Webcomic als auch der Anime zu Solo Leveling sind durch ihre epischen und actionreichen Kämpfe bekannt geworden. Im Mittelpunkt steht dabei immer der Protagonist Jin-Woo, der mit seinen überragenden Kampf-Fähigkeiten fast jeden Gegner im grandiosen Stile besiegt und auch sonst immer eine gelassene und coole Persönlichkeit an den Tag legt.

Die neunte Episode der zweiten Staffel von Solo Leveling zeigt den sonst kühnen und rationalen Protagonisten jedoch mal von einer etwas anderen Seite. Dass der Protagonist Tränen vergießen kann, macht auch die Fans der Serie emotional – und die sind von der verletzlichen Seite ihres Helden äußerst angetan.

Spoilerwarnung! In den folgenden Abschnitten werden die Ereignisse der zweiten Staffel von Solo Leveling behandelt. Es wird besonders auf Ereignisse der Demon Castle-Arc, Episode 7 bis 9 von Season 2, eingegangen. Solltet ihr im Anime noch nicht aktuell sein, werden euch wichtige Höhepunkte der Geschichte vorweggenommen.

Jin-Woo weint zum allerersten Mal in der ganzen Geschichte

In der Handlung der Demon Castle-Arc geht es um Jin-Woos Mutter. Vier Jahre vor dem Beginn der eigentlichen Handlung von Solo Leveling erkrankte diese an der mysteriösen Krankheit “Eternal Slumber”. Deren Opfer verfallen in ein tiefes Koma, in dem ihnen ihre Lebensenergie langsam ausgesaugt wird und sie letzten Endes sterben, wenn keine lebenserhaltenden Maßnahmen vorgenommen werden.

Jin-Woos Mutter ist geheilt und dankt ihren Sohn für seine jahrelangen Mühen. (Bild: © Chugong / A-1 Pictures)

Während der Demon Castle-Arc erfährt Jin-Woo von der Existenz des “Elixier des Lebens” und macht sich auf den Weg, die unterschiedlichen Zutaten für den Trank zusammenzutragen. Nach seinem Sieg über den Dungeon-Boss Baran hat er es endlich geschafft, das Elixier herzustellen und seine Mutter von der Krankheit zu heilen.

Nachdem seine Mutter nach vier langen Jahren aus dem Koma erwacht und ihm für seine Mühen über all die Jahre dankt, kullern bei Jin-Woo zum ersten Mal in der Serie Tränen und er beginnt zu weinen.

Nach den Worten seiner Mutter kann jin-Woo nicht anders als zu weinen. (Bild: © Chugong / A-1 Pictures)

Die Community ist zutiefst gerührt von Jin-Woos verletzlicher Seite

Da sich Jin-Woo seit seinem Erwachen als “Spieler” in Solo Leveling ausschließlich von seiner rationalen und kühnen Seite gezeigt hatte, kam die Szene sehr unerwartet. Es gab in Episode 9 zwar keine wirkliche Action, die emotionale Szene hat die Zuschauer*innen jedoch zutiefst gerührt. Schließlich ist es das erste Mal in der Serie, dass Jin-Woo sich von so einer verletzlichen Seite zeigt.

“Ich weine nicht. Du weinst.”

Unter einem veröffentlichten Beitrag von Solo Leveling-Fan und X-User @SoloLevelAnime einigen sich Fans der Serie darüber, wie emotional und rührend die Szene zwischen Jin-Woo und seiner Mutter ist. Dabei wird des Öfteren davon gesprochen, dass auch sie bei der Szene geweint haben oder wenigstens Tränen in den Augen hatten.

Einige Fans sagen, dass wir in diesem Moment nicht einen der zehn stärksten Jäger der Welt, sondern schlicht einen liebenden Sohn gesehen haben, der sich über die Heilung seiner Mutter freut.

Aber wie sieht es bei euch aus? Hat dieser rührende Moment euch ebenfalls auf die Tränendrüse gedrückt oder war das für euch eher eine irrelevante Szene?