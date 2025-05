Solo Leveling Season 2: Fans haben diesen namenlosen Schattensoldaten von Jin-Woo so ins Herz geschlossen, dass sie ihm einen Namen geben wollen

Nicht nur die starken Kämpfer in Jin-Woos Schattenarmee sind beliebt in der Community. (Bild: © Chugong / A-1 Pictures)

Seit Jin-Woos Aufstieg zum Schattenmonarch ist seine Macht ins Unermessliche gewachsen. Eine seiner stärksten neuen Fähigkeiten war es, besiegte Gegner in loyale Schattensoldaten zu verwandeln und so seine mächtige Armee zu erweitern.

Im Laufe der Serie schart Jin-Woo beeindruckende Kämpfer um sich: Frühere Dungeon-Bosse, übermächtige Monster und Kreaturen, die im Kampf gegen ihn gefallen sind.

Doch ausgerechnet ein völlig unauffälliger Fußsoldat in seiner Schattenarmee hat sich als Fan-Liebling entpuppt – und das nur, weil er in einem ganz kurzen Moment nett zu Yoo Jinho war.

1:08 Offizieller Teaser-Trailer zu Solo Leveling Staffel 2 zeigt jin-Woos neuen Kräfte und starken Gegner

Namenloser Schattensoldat wird von der Community aufgrund einer kleinen Geste gefeiert

In der dritten Folge von Solo Levelings zweiter Staffel betreten Jin-Woo und Jinho gemeinsam einen Dungeon. Dabei kommt es zu einem kurzen Gefecht mit einer Horde Oger und Goblins, die natürlich kein Problem für Jin-Woos Schattenarmee darstellt.

Mehr zum Thema Solo Leveling: Die 9 wichtigsten Schatten unter Jin-Woos Kommando im Überblick von Cassie Mammone

Seine Armee kümmert sich im Alleingang um die Feinde, während Jinho zum ersten Mal Zeuge von Jin-Woos Fähigkeiten wird und extrem geschockt zuschaut. Nach diesem Schock setzt das Gefühl der Nutzlosigkeit bei Jinho ein, immerhin ist Jin-Woo so stark geworden und Jinho selbst scheint seinem Freund bei nichts helfen zu können. Um wenigstens etwas beizutragen, will er Magiekerne aufsammeln.

Der gutmütige Schattensoldat taucht nur kurz in der Serie auf und wird zum Liebling. (Bild: © Chugong / A-1 Pictures)

Und genau in diesem Moment hat der mittlerweile gefeierte, namenlose Schattensoldat seinen Auftritt. Er gibt Jinho einen ganzen Haufen Magiekerne – was fast wie eine kleine Aufmunterung anmutet, damit sich Jinho nicht ausgeschlossen fühlt. Die Geste ist so unerwartet und menschlich, dass Fans auf Social Media und Reddit sofort Feuer und Flamme für den gutmütigen Schattenkämpfer sind.

Jin-Woos SChattenarmee wächst mit jedem Kampf. (Bild: © Chugong / A-1 Pictures)

User xKondor_ hat mit seinem Beitrag auf Reddit eine Diskussion um einen möglichen Namen für den lieben Schattenkämpfer losgetreten und die Community ließ sich das nicht zweimal sagen. In den Kommentaren wimmelt es nur so von kreativen Namensvorschlägen für den gutmütigen Schattensoldaten.

Von naheliegenden Ideen wie “Stone” (wegen der Magiekerne) über klangvolle Kreationen wie “Shardbearer” bis hin zu Vorschlägen wie “George the 5th” ist alles dabei. Doch zwei Namen haben sich ganz klar durchgesetzt: “Rick, Soldier of God” und schlicht und einfach “Bob.” – wobei „Rick“ von der Community sogar in liebevolle Meme-Versionen wie “Gock, sildier of rod” weitergesponnen wurde.

Wie auch immer er nun heißt – ob Rick, Bob oder Shardbearer: Der namenlose Schatten hat mit einem einzigen Moment, der nur Sekunden dauerte, einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Und das, obwohl er in Zukunft von den anderen Schattensoldaten wahrscheinlich nicht mehr zu unterscheiden sein und keine wichtige Rolle spielen wird.

Habt ihr einen Lieblings-Schattensoldaten in Solo Leveling oder welcher Moment ist euer Lieblingsmoment in der Serie?