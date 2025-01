Solo Leveling enthüllt in der neuesten Episode einen der stärksten Jäger im Universum, der eine besondere Beziehung zu Jin-Woo hat

Dieser mysteriöse Jäger steht in enger Verbindung mit Jin-Woo. (Bild: © Chugong / A-1 Pictures)

Die Winter Season 2025 im Anime-Bereich hat mit der zweiten Staffel von Solo Leveling eine starke Fortsetzung parat. Der Protagonist Jin-Woo kann seine Kräfte, die er am Ende der ersten Staffel erlangt hat, zur Schau stellen und muss sich direkt in das nächste Abenteuer stürzen. Gleichzeitig brodelt es weit entfernt von Jin-Woo ebenfalls, denn in der dritten Folge taucht ein Charakter auf, der mit ihm in Verbindung steht.

Achtung, Spoilergefahr! In den folgenden Abschnitten geht es um Inhalte bis zur dritten Folge der zweiten Anime-Staffel von Solo Leveling.

Die Beziehung zwischen dem mächtigen S-Rang-Jäger und Jin-Woo

In der dritten Folge der zweiten Staffel von Solo Leveling befragt der S-Rang-Jäger Hwang Dongsoo einen weiteren Hunter. Der ist scheinbar aus dem Nichts in den USA aufgetaucht, was die Jäger*innen vor Ort verunsichert. Aufgrund seiner Stärke glauben sie ihm nicht, dass er kein Monster, sondern ein Mensch ist.

Der plötzlich aufgetauchte Jäger befindet sich ebenfalls auf dem S-Rang und ist niemand Geringeres als Sung Il-Hwan, der verschollene Vater von Jin-Woo. Im Artikel von Kollege Jonas erfahrt ihr mehr über ihn:

Die unfreundliche Befragung von Dongsoo führt dazu, dass Il-Hwan sein Temperament verliert und ihn mit Leichtigkeit vermöbelt. Das dürfte ein weiterer Grund für Dongsoo sein, um Jin-Woo das Leben schwer zu machen.

Der hat aber seit Kindheitstagen und vor allem zu Beginn der zweiten Staffel genug zu tun. Als Il-Hwan vor vielen Jahren plötzlich bei einer Mission verschwand, wurde Jin-Woo daraufhin zum Brotverdiener seiner Familie. Der Rest ist Geschichte beziehungsweise die Handlung von Solo Leveling.

1:40 Zweiter Trailer zum kommenden Kinofilm von Solo Leveling: ReAwakening zeigt neue Gegner von Jin-Woo

Autoplay

Wo ist Il-Hwan jetzt und wann kommt er wieder vor?

Achtung, Spoilergefahr für den Manhwa! In den nächsten Abschnitten kommen Spoiler über den weiteren Verlauf von Solo Leveling. Wenn ihr nur den Anime schaut und nicht wissen wollt, was noch passiert, solltet ihr lieber nicht weiterlesen.

Nach der Auseinandersetzung mit den US-amerikanischen Jäger*innen und Dongsoo flieht Il-Hwan aufgrund der Sorge, nun noch schlechter mit den offiziellen Behörden gestellt zu sein. Er ist zwar kein Monster, jedoch ein menschliches Gefäß, das die Herrscher beim Krieg gegen die Monarchen unterstützen soll.

Sein Verschwinden ist auch dieses Mal nicht für die Ewigkeit, da er in einer der finalen Kämpfe von Solo Leveling auf die Seite von Jin-Woo eilt, um seinen Sohn zu unterstützen.

An der Stelle sind wir wie immer gespannt auf die Meinung der GamePro-Community: Wie gefällt euch die zweite Staffel von Solo Leveling bis jetzt? Solider Start oder geht da noch mehr?