Animal Crossing: New Horizons wartete mit dem Start in den Juni mit so einigen Neuerungen auf. Neben den offensichtlichen, wie dem Hochzeitsevent, gibt es aber auch ab sofort neue saisonale Objekte und Rezepte. Das sind die Fundorte und Bastelanleitungen für die Sommermuscheln.

Das steckt hinter den Sommermuscheln

Zu jeder Jahreszeit gibt es eine besondere Ressource, die es nur in diesen Monaten gibt. Zuletzt war das der Frühlingsbambus, der jetzt durch die Sommermuscheln ausgetauscht wurde.

Hier findet ihr die Sommermuscheln: Sie sind nicht wirklich versteckt. Ihr müsst lediglich euren Strand komplett entlang laufen und auf blaue Muscheln dabei achten. Insgesamt können gleichzeitig drei von ihnen spawnen. Nehmt beim Gang über den Strand aber auch alle anderen Muscheln mit, damit wieder mehr neue auftauchen können. Wenn ihr jeden Tag zwei bis drei Mal den Strand ablauft, dann solltet ihr genug Sommermuscheln bekommen.

Wie lange gibt es Sommermuscheln? Ihr könnt die saisonale Ressource vom 1. Juni bis 31. August auf eurem Strand finden.

So viele Sommermuscheln braucht ihr insgesamt: Um alle Bastelanleitungen einmal basteln zu können, benötigt ihr insgesamt 26 Sommermuscheln. Dazu benötigt ihr aber auch noch weitere Ressourcen der normalen Muscheln.

Das sind die neuen Sommer-Rezepte

Mit einer neuen, saisonalen Ressource gibt es natürlich auch besondere Rezepte, die ihr nur in dieser Zeit sammeln könnt.

So kommt ihr an die Rezepte: Wie auch schon bei den bisherigen Anleitungen, könnt ihr diese wieder auf drei verschiedene Wege bekommen. Entweder sie befinden sich in Ballons, in einer Flaschenpost oder eure Bewohner geben sie euch. Da ihr bis zum 31. August Zeit habt, sollte es kein großes Problem sein, die acht verschiedenen Anleitungen zu finden.

Alle Bastelanleitungen im Überblick:

Name Benötigte Ressourcen Glitzersandboden 3x Sommermuschel

1x Sandboden Meeresboden 3x Sommermuschel

3x Koralle Meerestapete 3x Sommermuschel

5x Koralle Muschel-Pochette 6x Sommermuschel

2x Riesenmuschel Muschelstab 3x Sommermuschel

3x Sternensplitter Muscheltürkranz 1x Sommermuschel

1x Kreiselschnecke

1x Sanddollar

1x Koralle

1x Riesenmuschel

1x Kaurischnecke Tropentapete 5x Sommermuschel Wasseroberfläche 6x Sommermuschel

Noch mehr Neuheiten bei Animal Crossing im Sommer

Das ist alles, was ihr zu der neuen Ressource Sommermuschel wissen müsst. Aber das ist nicht alles, was euch im Juni erwartet. Neben dem Hochzeits-Event gibt es auch eine neue Funktion bei der Dodo Airline. GamePro-Volontär Basti findet aber, dass dieses wieder zu kurz gedacht ist und wünscht sich mehr davon.