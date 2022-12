Nur bis morgen 90% günstiger: Mit diesem Switch-Spiel kommt ihr gut gelaunt ins neue Jahr

Das Pixel-Jump&Run Songbird Symphony zählt für die GamePro-Redaktion zu den Spielen, die sofort gute Laune versprühen. Der bunte Stil und die putzigen Animationen sorgen dafür, dass auch das kälteste Herz wieder erwärmt wird. Aktuell gibt es den Nintendo Switch-Titel mit einem krassen Rabatt, der allerdings nicht mehr lange bestehen bleibt.

Folgendes Angebot ist gemeint:

Spiel im Sale: Songbird Symphony für Nintendo Switch

Songbird Symphony für Nintendo Switch Preis: 1,49 Euro (vorher 14,99 Euro und damit 90 Prozent günstiger)

1,49 Euro (vorher 14,99 Euro und damit 90 Prozent günstiger) Genre: Jump&Run

Jump&Run Ende des Angebots: 29. Dezember 2022

Sobald ihr das Spiel im Nintendo eShop erworben habt, könnt ihr es zu einem beliebigen Zeitpunkt herunterladen. Mit einer Speichergröße von gerade einmal 1,5 GB sollte auf eurer Nintendo Switch definitiv genug Platz für das putzige Spiel sein.

Das ist das Besondere an Songbird Symphony

In Songbird Symphony spielt ihr, wie der Titel bereits verrät, ein kleines musikalisches Vogelküken. Das verwaiste Küken Birb ist auf der Suche nach seiner Familie und begibt sich dafür durch zahlreiche Jump&Run-Level, die mit ihrer Optik punkten. In Rhythmusduellen tretet ihr dabei gegen andere Vögel wie Pinguine, Eulen und Spechte an.

Wieso bekomme ich dadurch gute Laune? Der Gute-Laune-Faktor kommt bei diesem Spiel vor allem durch die vielen verrückten Vögel und den tollen Soundtrack zustande. In Kombination mit den zuckersüßen Animationen und der fröhlichen Optik bleibt einem fast nichts anderes übrig, als freudig im richtigen Takt in die Tasten zu hauen.

Achtung: Der Titel ist leider nur noch bis einschließlich morgen im Angebot. Danach wird der Rabatt von 90 Prozent aufgehoben und der Preis des Spiels schnellt wieder in die Höhe auf 14,99 Euro. Solltet ihr damit einen positiven Jahresausklang erleben wollen, solltet ihr euch schnellstens Songbird Symphony sichern.

