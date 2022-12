3,74€ im eShop: Eine meiner liebsten Zelda-Alternativen für Switch gibt's gerade super-günstig

Moonlighter hat mir vor einigen Jahren mit seinem motivierenden Dungeoncrawler-Spielprinzip die Weihnachtsfeiertage versüßt, weshalb ich die Gelegenheit nutze, jetzt noch einmal eine Lanze für das Action-Adventure zu brechen. Die kleine Zelda-Alternative gibt es im aktuellen Festtags-Sale im Nintendo eShop nämlich gerade mit einem Rabatt von 85 Prozent und damit für unter vier Euro.

Um dieses Nintendo eShop-Angebot geht es:

Im Angebot: Moonlighter für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Preis: 3,74 Euro (vorher 24,99 Euro)

Genre: Action-Adventure

Ende des Angebots: Bis 29. Dezember 2022

Weitere lohnenswerte Zelda-Alternativen findet ihr übrigens in dieser GamePro-Liste:

Motivierende Suchtspirale - Darum solltet ihr Moonlighter für Nintendo Switch unbedingt spielen

1:25 Moonlighter - Trailer stellt die Mobile-Version des Action-RPGs vor

In Moonlighter schlüpfen wir in die Rolle des jungen Will, der sich ein ambitioniertes Ziel gesetzt hat: Er will unbedingt ein Held werden. Um seinen großen Traum zu erfüllen, stürzt sich in prozedural generierte Dungeons und zieht mit seinem Schwert in den Kampf gegen Monster und fiese Bossgegner.

Mehr zu Moonlighter und was der Dungeoncrawler gut und schlecht macht, lest ihr in unserem GamePro-Test (Wertung 84):

Looten und handeln: Allerdings ist Will nicht nur Kämpfer und Abenteurer, sondern primär Händler, was schließlich die große Besonderheit von Moonlighter ausmacht. Wir führen in unserem Dorf nämlich einen Laden und verkaufen dort tagsüber allerhand Krempel, den wir zuvor aus den Dungeons geborgen haben.

Dabei stehen wir stets vor einer wichtigen Entscheidung: Welche Items verkaufen wir an die Dorfbewohner? Und welche Gegenstände heben wir auf, um uns damit bessere Waffen und Rüstungen schmieden zu lassen, um weitere Dungeons freizuschalten und gegen Bosse bestehen zu können?

Linda Sprenger Das "Looten und Verkaufen"-Prinzip von Moonlighter hat bei mir sofort Klick gemacht und zog mich schon nach wenigen Spielminuten in eine motivierende Suchtspirale. Simple Dungeons erkunden, Monster verkloppen, Items einsacken, sie tagsüber verkaufen – und wieder von vorn.



Moonlighter erfordert nicht viel Hirnschmalz, sondern ist eines dieser typischen Spiele, bei denen ihr entspannt grinden und nebenbei vielleicht noch eine Serie, Musik oder einen Podcast laufen lassen könnt.



Ein perfektes Action-Adventure ist Moonlighter damit aber nicht: Dem Spielprinzip geht nach einer Weile die Luft aus und das anfänglich motivierende Grinding fühlt sich nach circa zehn Spielstunden eher dröge an. Rätsel in den Dungeons wie beispielsweise in den Zelda-Spielen bietet der Dungeon-Crawler ebenfalls nicht. Nichtsdestotrotz empfehle ich euch Moonlighter, denn in den ersten zehn Stunden macht der Titel wirklich Spaß.

Jetzt ist die GamePro-Community gefragt: Was ist eure Meinung zu Moonlighter und weelche Spiele empfehlt ihr für die restlichen Tage des Jahres? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!