35 Spiele für die gute Laune: Diese Games machen glücklich

In der dunklen und kalten Jahreszeit brauchen wir manchmal einfach Spiele, die uns in eine gute Stimmung versetzen und ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Entweder durch ihren Humor, ihre fröhliche Optik oder durch ihr entspanntes Gameplay.

Wir haben euch ganze 35 dieser Gute Laune-Games für PS4/PS5, Nintendo Switch und die Xbox-Konsolen herausgesucht. Dabei war es uns wichtig, dass möglichst viele Genre-Geschmäcker abgedeckt werden und wir für die Spiele eine Empfehlung aussprechen können.

The Touryst

Plattform: Xbox, Switch

Xbox, Switch Genre: Adventure

Darum geht's: In The Touryst erkundet ihr ein kunterbuntes Inselreich und meistert Puzzle-Einlagen. Das erinnert mit seinen Dungeons an die Zelda-Spiele, kommt dabei aber ganz ohne klassische Kämpfe aus.

Der Gute Laune-Faktor: Schon beim ersten Blick auf die exotische Insel namens Monument Island, beim ersten Blick auf eure Hawaii Hemd-tragende Spielfigur steigt die Stimmung. Zudem hetzt euch das Spiel nicht und lässt euch einfach für wenige Stunden abschalten.

Songbird Symphony

Plattform: PS4, Switch

PS4, Switch Genre: Jump&Run

Darum geht's: In Songbird Symphony spielt ihr das verwaiste Küken Birb, das sich in die Welt begibt, um mehr über sich und seine Familie herauszufinden. Dabei lebt das Jump&Run von seinem bunten Stil und putzigen Animationen. Gameplay und Musik sind dicht miteinander verflochten, beispielsweise in Rhytmusduellen gegen andere Vögel.

Der Gute Laune-Faktor: Knuffige und verrückte Vögel, Faultiere, eine fröhliche Optik und ein toller Soundtrack machen Songbird zu einem echten Gute Laune-Spiel, das euch in den Musikpassagen zudem anders als vielleicht erwartet ordentlich fordern kann.

Animal Crossing: New Horizons

Plattform: Switch

Switch Genre: Lebenssimulation

Darum geht's: Die Lebenssimulation schickt euch auf eure eigene einsame Südsee-Insel. Hier baut ihr euch ein Haus und verschönert in erster Linie eure neue Heimat Stück für Stück ganz nach euren Wünschen. Mit der Zeit gesellen sich weitere NPCs aufs Eisland Island und wer online spielt, kann zudem seine Freunde einladen.

Der Gute Laune-Faktor: In Animal Crossing: New Horizons könnt ihr einfach ganz entspannt euer Insel-Dasein fristen, mit den freundlich verrückten NPCs quatschen oder einfach nur auf das blicken, was ihr erschaffen habt. Dank der bunten, kindlichen Optik und der herrlichen Entschleunigung hat schlechte Laune hier keinen Platz.

Mehr zu Animal Crossing: New Horizons im GamePro-Test:

81 5 Mehr zum Thema Animal Crossing: New Horizons im Test – Der erste Switch-Kracher 2020

Tetris Effect Connected

Plattform: PS4, Xbox

PS4, Xbox Genre: Puzzlespiel

Darum geht's: Tetris Effect (Connected) ist eine Weiterentwicklung des legendären Puzzlespiels mit Gameplay-Elementen und tollen audiovisuellen Effekten, die ihr auch mit dem PSVR-Headset erleben könnt.

Der Gute Laune-Faktor: Bei Tetris Effect geht es mehr um die entspannende Wirkung, die durch den hypnotisierenden Soundtrack und das Effekt-Feuerwerk im Hintergrund eintritt. Das Spiel eignet sich einfach perfekt, um nach einem schweren Tag einfach mal die Seele baumeln zu lassen.

Two Point Hospital

Plattform: PS4, Xbox, Switch

PS4, Xbox, Switch Genre: Wirtschaftssimulation

Darum geht's: In Two Point Hospital verwalten wir ein Krankenhaus, errichten Diagnose- und Behandlungsräume, stellen Ärzte und Hausmeister ein und sorgen dafür, dass die Kasse klingelt. Habt ihr früher Theme Hospital gespielt, wisst ihr was euch erwartet.

Der Gute Laune-Faktor: Die Simulation kommt, wie es unser Tester Florian sagt, "mit einem augenzwinkernden Humor, der nur so vor pokulturellen, selbstreferentiellen Anspielungen strotzt". Bestes Beispiel dafür sind die verrückten Krankheitsbilder wie die Rock'n Roll-itis, die sich ein NPC eingefangen hat der Freddie Mercury stark ähnelt.

Mehr über Two Point Hospital lest ihr im GamePro-Test:

22 4 Mehr zum Thema Two Point Hospital im Test für PS4 und Xbox One: Dieses Spiel ist echt sick

West of Loathing

Plattform: Switch

Switch Genre: Action-Rollenspiel

Darum geht's: West of Loathing ist ein rundenbasiertes Rollenspiel in schwarz-weiß, in dem ihr mit einem Strichmännchen den Wilden Westen unsicher macht.

Der Gute Laune-Faktor: Der Name ist beim RPG der Kingdom of Loathing-Macher wahrlich Programm. Zwar bietet das Spiel leider keine (deutsche) Sprachausgabe, das Lesen der unheimlich humorvollen Dialoge lohnt sicher aber allemal.

Untitled Goose Game

Plattform: PS4, Xbox, Switch

PS4, Xbox, Switch Genre: Puzzle, Stealth

Darum geht's: In Untitled Goose Game spielt ihr eine hinterhältige Gans, die arglose Dorfbewohner in den Wahnsinn treibt. Bei kleinen Aufgaben brecht ihr in Gärten ein, stibitzt Obst und Gemüse und klaut dem Farmer seinen Schlüssel aus der Hosentasche. Rein spielerisch erwartet euch ein Stealth-Game mit Rätseleinlagen.

Der Gute Laune-Faktor: Ihr spielt eine Gans! Eine Menschen terrorisierende Gans mit der ihr auf Knopfdruck schnattern und mit dem Schnabel Leuten in den Poppes beißen könnt. Also wenn da keine gute Laune aufkommt, dann wissen wir ja auch nicht weiter.

Immortals: Fenyx Rising

Plattform: PS4, Xbox, Switch

PS4, Xbox, Switch Genre: Action-Rollenspiel

Darum geht's: In Immortals schicken euch die Assassin's Creed: Odyssey-Macher von Ubisoft in die griechische Mythologie. Auf der Goldenen Insel müsst ihr als wahlweise weiblicher oder männlicher Fenyx dem großen Schrecken Typhon Paroli bieten, euch durch die Open World kämpfen und große Rätsel-Level meistern.

Der Gute Laune-Faktor: Erzählt wird die Geschichte von Göttervater Zeus und Prometheus höchstpersönlich, die es sich nicht nehmen lassen ab und an mit humorvollen Dialogen das Spielgeschehen zu kommentieren. Generell versprüht das Spiel mit seinem Disneys Herkules-Charme gute Laune, wozu auch die kunterbunte Spielwelt ihren Teil beiträgt.

Mehr zu Immortals: Fenyx Rising im ausführlichen GamePro-Test:

136 14 Mehr zum Thema Immortals Fenyx Rising im Test: Die Überraschung des Jahres

A Short Hike

Plattform: Switch

Switch Genre: Adventure

Darum geht's: In A Short Hike erkundet ihr als kleiner Vogel ein Gebirge, wandert, klettert und gleitet dabei durch die schöne Landschaft eines Naturparks. Auf eurer Reise trefft ihr auf andere Wanderer und entdeckt versteckte Schätze.

Der Gute Laune-Faktor: Es gibt diese Spiele, die euch beim ersten Anblick sofort ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Und zu diesen Spielen gehört auch A Short Hike. Hier könnt ihr einfach die Seele baumeln lassen, durch eine schöne Landschaft flattern und eine gute Zeit erleben.

What the Golf!?

Plattform: Switch

Switch Genre: Geschicklichkeit

Darum geht's: Das wohl verrückteste Golf-Spiel heißt What the Golf und wie es Kollege Hannes so schön sagt "für alle, die Golf langweilig finden". Hier geht es weniger darum mit einem Schläger einen Ball in ein Loch zu buxieren, sondern vielmehr um kleine spaßige Mini-Puzzles, die alle mit einer verrückten Idee kommen.

Der Gute Laune-Faktor: Das Spiel lässt euch mit seiner Abgedrehtheit und seiner Kreativität schnell die Sorgen des Alltags vergessen - verrückter Humor und viele Anspielungen auf die Videospiel-Branche inklusive.

Mehr über What the Golf lest ihr in unserer Spielvorstellung:

10 1 Mehr zum Thema What the Golf ist Golf für alle, die Golf langweilig finden

Weitere Spiele für die gute Laune:

Das war soweit unsere Auswahl. Fallen euch ebenfalls noch gute Spiele ein, die einem ein Lächelns ins Gesicht zaubern, dann schreibt sie gerne in die Kommentare.